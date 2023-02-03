Мелони: Зеленский 'работает над планом для диалога' с Москвой

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас работает над планом, который позволит начать переговоры с Москвой насчет завершения войны. Речь идет об открытом диалоге, подчеркнула она.

Видео дня

Об этом Мелони сказала в пятницу, 3 февраля, во время пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Она отметила, что помощь Украине – это единственный способ восстановить мир.

Только так, по словам премьера, удастся посадить страну-агрессора Россию за стол переговоров.

"Для того чтобы достичь справедливого мира, мы должны активизировать усилия. Но если мы думаем, что для достижения мира необходимо не дать людям быть свободными, то это не мир. Поэтому единственная возможность, которая у нас есть, это помочь Украине", – подчеркнула Мелони.

Она также сообщила, что уже договорилась с Зеленским о своем визите в Киев. Итальянский премьер планирует приехать в украинскую столицу до годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джорджия Мелони заявила, что Италия готова стать гарантом мирного соглашения между Украиной и Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!