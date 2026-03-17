Пока европейские элиты демонстрируют "стратегическую слабость", в Украине сформировалось новое поколение управленцев, способных действовать в условиях глобального хаоса. Одним из главных символов этой трансформации западные эксперты называют руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

На популярной платформе Substack появился авторский материал проекта Waronomics, посвященный кризису лидерства в современной Европе. Автор публикации утверждает, что нынешнее поколение политиков на Западе оказалось заложником мира, которого больше не существует, тогда как Украина на примере Буданова уже сейчас демонстрирует адаптивность решений в кризисных условиях, которые стали ключевым фактором выживания страны в условиях войны.

"Посмотрите на Кирилла Буданова, который родился в 1986 году и полностью вырос в независимой Украине – никакого советского багажа, никакой мышечной памяти о преодолении авторитарных систем, только ясность, которая возникает от того, что ты точно знаешь, за что борешься", – отмечает исследовательница и автор проекта.

Зато нынешнее поколение европейских лидеров она называет таким, что сформировалось в мире, который уже перестал существовать, и часто не имеет когнитивной гибкости для адаптации к новым глобальным вызовам.

Констатируя дефицит смелости и оперативности в принятии решений среди ключевых политиков ЕС, аналитик задается риторическим вопросом о том, где "европейские Будановы"?

"Где европейские Будановы? Где лидеры, выросшие после Холодной войны, которые понимают конфликт цифровой эпохи, которые не подчиняются рефлекторно Вашингтону, которые понимают, что европейская стратегическая автономия – это не тема семинара, а экзистенциальная необходимость?" – пишет автор.

По ее мнению, несмотря на присутствие на Западе потенциальных представителей новой формации, их развитие часто блокируется прослойкой политиков прошлого, которые воспринимают любое требование обновления как личное оскорбление. В Украине умение быстро реагировать на кризисные вызовы, которое демонстрирует нынешний руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, стало критически важным для выживания страны, и автор материала считает это главным уроком для западных элит.