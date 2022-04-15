Марченко устроила пресс-конференцию в Москве и пожаловалась, что над Медведчуком хотят устроить 'расправу'. Видео

Супруга задержанного народного депутата Виктора Медвдечука Оксана Марченко провела пресс-конференцию в столице страны-агрессора Москве. Во время мероприятия она попыталась оправдать своего мужа и заявила, что в Украине над ним якобы готовится "расправа".

В частности, Марченко пожаловалась, что у ее супруга якобы "отняли" депутатскую неприкосновенность, хотя, как известно, последняя не действует в Украине с 1 января 2020 года согласно новой редакции статьи 80 Конституции Украины.

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