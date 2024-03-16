Макрон скоро посетит Украину: стали известны детали визита

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Украину в скором времени; конкретная дата не раскрывается. В рамках визита между Киевом и Парижем будут подписаны некие документы.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины, дипломатический советник гаранта Игорь Жовква. Он прокомментировал запланированную поездку французского лидера в эфире "Єдиних новин".

"Подтвержден был уже в ближайшее время визит господина Макрона в Украину, и этот визит будет важным", – сказал сотрудник ОП.

Комментируя возможность отправки на нашу территорию иностранных военных, Жовква заявил: "На сегодняшний день мы не говорим о Вооруженных силах Франции или других стран на территории Украины по одной причине: для этого нужно соответствующее решение. Все эти страны являются членами НАТО".

Однако, если Запад не будет объединен и агрессия РФ расширится, придется принимать коллегиальное решение об участии войск Североатлантического альянса в войне, сказал Жовква.

В интервью, которое транслировалось "Єдиними новинами" 16 марта, президент Франции пообещал, что обязательно совершит визит в Украину. Поездка будет означать "сильный посыл" и "новые направления сотрудничества".

"Я обсуждал это (визит в Украину. – Ред.) с президентом Зеленским. Совершенно искренне вам скажу – я обязательно приеду. У меня есть правило: чтобы мой визит был как можно более полезным для Украины. И именно так мы всегда договаривались и поступали с президентом Зеленским", – сказал Макрон.

Напомним: французский глава анонсировал свой визит еще 17 января. Планировалось, что он приедет в феврале, однако мероприятия отложили из соображений безопасности. Politico заявляло, что французский президент трижды отменял поездку, потому что хочет приехать с "ощутимыми результатами" помощи Киеву.

Как писал OBOZ.UA, Эммануэль Макрон недавно заявил, что лидеры Веймарского треугольника (Франция, Германия, Польша) решили избегать эскалации, однако "будут делать все необходимое столько, сколько нужно, чтобы Россия не смогла выиграть войну".

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