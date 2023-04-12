Прежде всего, прошу дорогих читателей не пытаться для себя решить, то ли я ЗА Главную страну мира, то есть США, то ли ПРОТИВ. Соединённые Штаты — наш найважнейший международный спонсор и стратегический партнёр, но если наши уважаемые друзья где-то ошибаются или попросту трусят, то этого тоже не надо замалчивать, то есть я — за объективность (а то кое-кто на меня очень за критику США обижается). Главное же для меня — это Украина и её интересы.

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В общем, пришла пора Америку поддержать — и не из-за кого-нибудь, а из-за расшалившийся Франции. Потому как Макрон после возвращения из Китая такого наговорил американскому изданию Politico, что аппарату Президента Франции даже пришлось из текста этого интервью вымарывать лишнее, что было беспрецедентным и для американского издания, и для самого президентского аппарата.

Идея фикс Макрона о стратегической автономии Европы, под каковой автономией понимается экономико-политическое отдаление Европы от США, получила достаточно подробную конкретизацию, что выразилось, в частности, и в пожелании снизить всеобщую зависимость от доллара в качестве базовой мировой валюты, и в декларировании невмешательства в проблему Тайваня: дескать, Европа не может решить вопрос и с Украиной, куда ей ещё вместе с США лезть в вопросы Тайваня?!

Это — фронда. Ещё одна Венгрия. Причём если Венгрия противостоит одновременно и США, и Европе в отношении мордора, а также в отношении Украины, то Макрон вбивает клин покруче — между самими США и Европой, причём в даже более глобальном плане.

("Э. Макрон"? Э, Макрон!)

А ведь Франция побольше Венгрии во всех смыслах. Да, нам она сейчас хорошо помогает, но то, что она пытается отделить Европу от основного члена НАТО, чрезвычайно опасно. Это удар в сердце. Без "зависимости от США" Европа осиротеет, а мощь её оскудеет. Более опасную атаку на единство Запада даже невозможно себе представить. Украина от этого тоже очень пострадает — и потеряет от такой внутризападной конфронтации гораздо больше, чем она получает от Франции.

Это не просто колоссальная уступка главному китайцу. Это проект объективно пророссийский. Подыграв Си, Макрон вольно или невольно не в меньшей степени подыграл мордору. Там пока, может, не оценили, но ещё оценят.

Дело не только в Тайване или в долларе. Даже не в странном капитулянтстве насчёт того, что Европа-де не может решить с Украиной. Дело в попытке отстегнуть Европу от Соединённых Штатов и их противопоставить.

Новый виток этой вредительской политики был совершенно неожиданным. Слышал версию, что Макрон просто "поменял" путина на Си. Но лично у меня такое впечатление, что это готовилось заранее, а встреча Макрона с Си Цзиньпином оказалась лишь поводом. Всё, похоже, гораздо глубже. Вот вам и "Макроша хороший"...

Жду от Байдена мощного удара по французским зубам. Заявление должно быть резким и серьёзным. Где-то даже поучительно-показательным. Без по зубам единство не устоит. Тем более, что этот евроизоляционизм ещё и прекрасно стыкуется с изоляционизмом Трампа. Так что Макрон бьёт не только по Америке и Европе (в том числе, между прочим, по самой Франции), но и лично по Байдену.

Во Франции забыли, как их странная страна странно "воевала" во Второй мировой, какая колоссальная была роль США в её возрождении и что лишь по милости союзников её причислили к победителям в той войне. Очень опасный историко-политический склероз. Надо оперативно лечить.

Американского же благодушия, если оно вдруг случится в этой ситуации, понять не смогу. Создаётся крайне нежелательный прецедент. Такое — не вовремя никогда, но сейчас — особенно.