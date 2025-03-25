Макрон и Зеленский проведут встречу в Елисейском дворце: СМИ назвали дату и раскрыли подробности

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон вечером в среду, 26 марта, проведут встречу в Елисейском дворце в Париже. Лидеры обсудят подготовку к саммиту лидеров стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности.

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Об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на французское председательство. Саммит "коалиции желающих" состоится в Париже в четверг, 27 марта.

По данным издания, во время встречи Макрон еще подтвердит Зеленскому, что "Франция сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим главным приоритетом".

После переговоров ожидаются совместные заявления Макрона и Зеленского для печати.

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что во время саммита европейские лидеры обсудят свою позицию по отношению к Украине и сформируют требования к возможному мирному соглашению.

В переговорах примут участие представители Германии, Италии, Польши и других стран Евросоюза, а также Великобритания и Канада.

В преддверии саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что план "коалиции желающих", инициированный Лондоном и Парижем, переходит в "оперативную фазу".

Согласно совместному плану Стармера и Макрона, первый этап урегулирования предполагает перемирие в воздухе, море и в сфере энергетики в течение месяца.

На втором этапе планируется размещение миротворческого контингента на территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 марта глава Госднпа США Марко Рубио заявил, что война РФ против Украины якобы не может завершиться военным путем. По его словам, закончить боевые действия сможет только президент Дональд Трамп.

Напомним также, в Еврокомиссии отреагировали на слова спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа по поводу возможного учета претензий РФ на оккупированные территории Украины. Там подчеркнули, что российские "референдумы" являются "тотальным обманом" и проходили "под прицелом винтовок".

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