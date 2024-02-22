О том, что в украинско-польском конфликте "не всё так однозначно", я уже писал в материале об экспорте нищеты.

Решением проблемы должно быть внедрение механизма, при котором экспортёр как бы делится своей прибылью с импортёром, что касается экспорта в обоих противоположных направлениях, то есть при примерно равных объёмах экспорта и импорта никто из стран в целом не теряет.

Нет существенных потерь в таком случае и у отдельно взятых экспортёров: да, они снижают цены, в чём, собственно, и состоит определённое перераспределение прибыли с покупателем, но выигрывают на объёмах.

Главное: право собственности на товары (кроме, конечно, транзитных) переходит на таможенной границе от продавца к покупателю, который в дальнейшем может их реализовывать в своей стране уже как собственник.

Чисто технически, чтобы не было очередей на границе, она, таможенная граница, может быть растянута на полную площадь четырёх регионов: Львовской и Волынской областей Украины, Люблинского и Подкарпатского (админцентр — Жешув) воеводств Польши.

Заодно будет упрощена торговля этих регионов между собой, то есть такая растянутая таможенная граница станет одновременно международной зоной свободной торговли.

Ну а для тех, кто направляется из-за пределов этой большой границы за её пределы с другой стороны, будет два пункта пропуска — до этой границы и после, но лучше две почти символические границы без очередей, чем одна настоящая с очередями и конфликтами.

На каждом из пунктов пропуска собственник не меняется — это происходит внутри большой таможенной границы из четырёх регионов.

Я не хочу оперировать терминами типа "граница дружбы" и т.д. Но такой себе Гонконг — кстати, территориально огромный — обустроить можно. Украинско-польский, а пока что фактически и украинско-европейский.

Мы обязаны дружить.