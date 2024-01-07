Украинско-польский экономический конфликт на границе будет, надеюсь, разрешён, но Украина должна сделать выводы.

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В дальнейшем наше транзитное зерно категорически не должно вопреки договорённостям продаваться и в самой Польше, ведь это очень серьёзное торговое нарушение, причём работающее не столько против Польши, сколько против Украины, поскольку откладывает наше вступление в ЕС. Если государство не в состоянии это отследить и прекратить, это наш позор, и нам тогда в Европу действительно рано.

Другая причина возможного повторения подобных недоразумений (вовсе не обязательно с Польшей!) — демпинговые цены на экспорт. За налоговой составляющей экспортных товаров тщательно проследит ЕС, и цены на эту составляющую вскоре вырастут. То есть налоговый демпинг будет прекращён быстро.

Есть, однако, ещё и экспорт относительной бедности, которой Украина иногда щедро делится. Это как если бы Китай приняли в своё время в Общий рынок. Низкие зарплаты, безусловно, себестоимость снижают (повышая реализацию и тем обедняя собственных производителей в странах такой реализации), но, пока Европа не занялась регулированием ещё и наших зарплат (как уже занимается налогами), лучше на соответствующую составляющую повышать цены самостоятельно — частично компенсируя себе последующее падение продаж увеличением прибыли с каждой единицы.

Украина проходит еврошколу. Учиться — не стыдно. Научимся!