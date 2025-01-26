Лукашенко выдал, что в 2025 году будет 'свет в конце тоннеля' в войне

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в 2025 году появится какая-то развязка в войне РФ против Украины. Он также оценил ситуацию на границе с Украиной, назвав ее "не чрезвычайной, но напряженной".

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Об этом беларусский диктатор говорил на пресс-конференции 26 января, передает государственное новостное агентство "Белта". В этот день в республике как раз проходят так называемые выборы президента, на которых Лукашенко "избирают в седьмой раз".

"В этом году развязка какая-нибудь будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтировать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году", – заявил он о войне.

В то же время, по его словам, "США не смогут заставить Россию действовать в их интересах" по отношению к Украине. Лукашенко призвал "учитывать все", в том числе и позицию страны-агрессора РФ, потому что "без нее некуда".

"Из этого нужно исходить. Америка Россию никогда не заставит. Во-первых, Трамп не идиот, не дурак, он так Путину не скажет. А во-вторых, если и скажет, это только навредит. Нельзя нас подгонять и манипулировать", – высказался друг российского диктатора.

Отметим, что в фейковых выборах в Беларуси принимают участие еще четверо "кандидатов" – депутаты, поддерживающие Лукашенко, баллотирующийся уже в седьмой раз подряд и правящий страной более 30 лет.

Как и ранее, Украина не будет считать Лукашенко легитимным президентом Беларуси, и эта позиция совпадает с позицией всего цивилизованного мира. Спикер МИД Георгий Тихий отметил: "26 января, то есть уже в это воскресенье, в Беларуси состоится голосование, которое хотелось бы назвать президентскими выборами, если бы на это были основания. Для нас в этом действе нет ничего неожиданного. И результаты его, в принципе, известны заранее".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января самопровозглашенный беларусский лидер сделал циничное заявление и нашел "виновных" в войне. В частности, Лукашенко выдал, мол, лучше иметь такую диктатуру, как в Беларуси, "чем такую демократию, как в Украине".

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