По результатам соцопроса в ноябре 2019-го года президент Беларуси Александр Лукашенко уже не впервые возглавил украинский рейтинг иностранных политиков: положительное отношение к нему засвидетельствовали две трети опрошенных, хотя, например, к президенту Польши Анджею Дуде свой позитив тогда высказали менее половины от тех, кому задавался соответствующий вопрос.

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Стало быть, дело оказалось не только в очаровании украинцев белорусскими дорогами, высокими пенсиями и своевременными зарплатами, ведь в Польше всё то же самое вовсе не хуже, а совсем наоборот; здесь, скорее, сыграла роль лично персона — "милый дикташечка" с сильной рукой, умеющей наводить и порядок, и справедливость, который, к тому же, так славно долгие годы доит глупую россию (вместе с её лилипутиным ростом в пол-Лукашенко).

Уже в следующем — 2020-м — году "славный дикташка" ЛукаШура с невиданной (даже видавшими виды!) наглостью "совсем слегка" фальсифицировал президентские выборы — это оказались единственные в истории человечества выборы между двумя альтернативными кандидатами, на которых ОБА они получили по около 80% голосов каждый: наш ШуСТрик — официально, а его конкурентка Светлана Тихановская — по факту, хотя факт этот роли и не сыграл; хозяин и страны, и выборов тогда ещё ностальгически прикололся, нарисовав себе вместо своих реальных крох те самые 80,1%, которые он получил во втором туре своих единственно настоящих — первых — президентских выборов (1994-го года), когда он в 39 лет проценты эти выстрадал, победив честно.

Для защиты же достигнутого в 2020-м "результата" от своего народа он ещё глубже запихнул Беларусь внутрь россии в целом и путина лично, одолев-таки многотысячные, но всё равно слишком робкие интеллигентные протесты, когда на митингах против узурпатора снимали туфельки, становясь на скамеечку.

Ну а в 2021-м диктатор и вовсе продемонстрировал трюк совершенно уникальный — фактически прямо в воздухе арестовал оппозиционного журналиста Романа Протасевича (которого затем умножил даже не на нуль, а на отрицательное число: тот наговорил всё, что от него требовали, заклеймил коллег и друзей, а выйдя из-под даже уже домашнего ареста — женился не на арестованной вместе с ним подруге Софье Сапеге, получившей (в отличие от него) 6 лет тюрьмы, а — всего через пару дней после приговора ей — уже на новой избраннице).

Наконец (хотя это ещё вовсе не конец), в последний четверг зимы-2022 любимчик 2/3 Украины-2019 разрешил (это если у него вообще спрашивали!) армии путина, которого он так долго и мудро доил, войти с белорусской территории в Украину, куда оттуда же полетели ракеты и самолёты с бомбами.

А путина он по-прежнему пытается перехитрить, чтобы не посылать сюда ещё и белорусскую армию, ведь без неё останется беззащитным перед собственным народом, который не так его любит , как любили в Украине. Тем более, что он понимает: армия-то ведь может тогда повернуть в противоположную сторону и вместе с украинской его, как минимум, свергнуть, пока россии не до него.

Так или иначе, рейтинг Лукашенко в Украине стремительно стал приближаться к нулю (а ведь 66%-2019 рекордом не были: в 2018-м у него здесь было и 68%!), однако для этого "обвала курса" Саши-узурпаши понадобилось слишком многое. Народ Украины осознал, что есть нечто даже более важное, чем хорошие дороги, высокие пенсии и своевременные зарплаты, вместе взятые, хотя всё это, конечно, очень важно и нужно, как и умение грамотно и стабильно кидать вонючее пуйло. Но есть ещё большее. Для Украины СВОБОДА важней. Особенно для Украины сегодняшней. Закалившейся. Повзрослевшей. Поумневшей. Обновлённой. Которая показывает великий пример и европейцам, и американцам. Которая обязательно победит. Слава Украине!