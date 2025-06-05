Лукашенко ищет у Си защиты от Путина. Очередная попытка. Анализ "закрытых" тем визита.

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Александр Лукашенко посетил Китай с трёхдневным вищитом. Председатель КНР Си Цзиньпин уделил беларускому гостю почти целый день. Что много. За день до того проходили "закрытые" встречи рабочих групп и самого Лукашенко.

Результатом визита довольна как беларуская сторона, так и китайская. Можно утверждать, что период "воспитания непослушных", который длился с февраля по май завершён. И стороны обсудили темы не только экономики, но и политики, безопасности и военного сотрудничества. Тем более, что пока внимание было приковано к Лукашенко, остальная часть делегации проводила достаточно специфические консультации. В конце концов в результате визита с комментариями вновь "засветились" как минимум два из возможных преемников Лукашенко. А среди тем можно отметить:

1. Финансовая. В том числе страховка от возможных требований РФ по долгу

2. Промышленность -- создание новых мощностей в Беларуси. С прицелом на рынки региона

3. Политика. И это связано с п.2. Ведь создавать предприятия в государстве, которое конфликтует с соседями бессмысленно. Значит обсуждались вопросы некоторой отвязки от политического курса РФ и проведения (либо начала либо продолжения) сепаратных консультаций и переговоров. В том числе с соседями. В том числе (не удивлюсь) с Украиной.

4. Деэскаллация отношений. И кейс учений Запад 2025. Вновь не удивлюсь, если в это же время будут беларуско-китайские учения. А на "Запад" пригласят наблюдателей, в том числе из стран НАТО (например, Турцию и США)

5. Калийная тема и интересы как США так и КНР к беларуской продукции и, возможно, к добыче данного ресурса. Надо сказать "да" обоим, не обидев никого.

6. Вопросы "пост-войны", политического позиционирования, логистики, экономики.

7. ВПК. И тут примечателен не только визит в КНР, но и визит министра оброны Беларуси в Пакистан. Который происходил в то же вреся.

И несколько иных тем и вопросов. Китай начинает острожно реализовывать в Беларуси "узбекский алгоритм". Напомню, что ещё 10 лет назад Узбекистан был полностью зависим от РФ. Сейчас Кремль -- один из (и не самый важный) партнёр. В случае с Беларусью это лишь начало пути. Но, что делать, китайская сторона представляет. В конце концов, посол КНР в Республике Беларусь работал как раз в Узбекистане, как раз в разгар процесса "разворота от РФ к КНР". Поэтому летние месяцы в беларуской политике будут весьма интересными.