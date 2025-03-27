Перед выборами 2019 года россияне убеждали американцев в том, что война продолжается из-за Порошенко. А нужно просто прекратить стрелять и посмотреть в глаза путину. Для этого нужно сменить президента.

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А потім можна буде успішно скуповувати землі і надра в росії і разом з росією в Україні. А після цього і у Європі, частину якої контролюватимуть США, а частину росія. Таке собі "партнерство заради миру", російський імперіалізм за гроші американських олігархів.

Але не спрацювало. У США змінилася адміністрація, а Зеленський злякався мітингів проти перетину "червоних ліній".

І от зараз для росії ніби-то знову зоряний час. Знову все що потрібно: змінити президента, який не виправдав сподівань і подивитися в очі путіну. Тільки тепер дивитися повинні не українські політики, до яких немає довіри, а Трамп. І знову проблема в українцях, які за висловом керівника ЦРУ готові боротися голими руками. Звичайно, готові після століть геноциду!

Переговори у Саудівській Аравії взагалі виглядають дивно. Трамп хоче заключити мирну угоду, росіяни хочуть бути в процесі, але висувати неможливі бажання, сподіваючись на зменшення підтримки для України від Європи і США, українці хочуть довести американцям віроломство росіян для продовження і збільшення підтримки. Тому Україну представляє міністр оборони кримський татарин, росію генерал ФСБ, який був відповідальний за підкорення України, а США піарник, кухар і фахівець з костюмів. Про що вони можуть домовитися?

Ми обіцяємо американцям не стріляти у Чорному морі, якщо європейці знімуть з нас санкції, обіцяємо дотримуватися енергетичного перемир'я, але залишаємо за собою право нищити українські енергетичні свердловини, – кажуть росіяни.

Просто шалений успіх переговорів!!!

Тому найкращий переговорник – озброєні і профінансовані ЗСУ і сильне об'єднане українське суспільство. Не з голими руками.