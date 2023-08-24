'Лучшие новости ко Дню Независимости': Зеленский рассказал об успехе в переговорах с Норвегией

В четверг, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере. Норвегия действенно поддерживает нашу авиационную коалицию и подготовила соответствующие решения.

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По словам главы государства, это самые лучшие новости ко Дню Независимости. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Провели очень плодотворные переговоры. Сначала тет-а-тет, затем в расширенном формате с делегациями Украины и Норвегии. Норвегия действенно поддерживает нашу авиационную коалицию и подготовила соответствующие решения. Лучшие новости ко Дню Независимости! Есть и новый оборонный пакет – это усиление ПВО и другое очень важное оборудование", – отметил Зеленский.

По его словам, стороны также обсудили и другие совместные шаги по оборонному взаимодействию. Со своей стороны Норвегия активно присоединилась и к глобальным усилиям для реализации Формулы мира.

"Уже состоялись встречи советников лидеров государств в Копенгагене и Джидде. Будем приветствовать один из раундов переговоров в Осло. Благодарен Норвегии также за поддержку в подготовке Глобального саммита мира", – резюмировал он.

Норвегия передаст Украине истребители F-16 Таким образом, Королевство станет третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая предоставит Киеву боевые самолеты.

Ранее министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что его ведомство поддержит подготовку и обучение украинских пилотов и персонала на истребителях F-16. Он призвал к тому, чтобы парламент страны согласовал эту инициативу.

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