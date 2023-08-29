'Лучшего символа не придумать': американский сенатор призвал помочь Украине провести выборы в 2024 году

Сенатор Соединенных Штатов от Республиканской партии Линдси Грэм призвал партнеров оказать Украине финансовую и техническую поддержку в проведении выборов. По его словам, проведение справедливых выборов во время войны станет для нашего государства лучшим символом, а для Европы – лучшей инвестицией в стабильность.

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Об этом Грэм написал на своем аккаунте в соцсети X, ранее известной как Twitter. Американский политик отметил, что приветствует открытость президента Украины Владимира Зеленского к проведению выборов в следующем году.

"Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и справедливых выборов во время войны. Выборы будут рассматриваться не только как акт неповиновения российскому вторжению, но и как признание демократии и свободы", – говорится в его сообщении.

Грэм подчеркнул, что осознает необходимость того, что украинский парламент должен одобрить проведение этого процесса в условиях полномасштабного вторжения России. Также он сказал, что условия безопасности для проведения выборов будут сложными.

"Однако я не могу представить себе лучшей инвестиции в стабильность Европы, чем помощь Украине выжить как независимой, самоуправляемой, основанной на верховенстве права демократии. Я призываю всех союзников Украины предоставить финансовую и техническую помощь в поддержку этих усилий", – добавил он.

Американский политик подчеркнул, что проведение демократических выборов во время войны будет рассматриваться как смелое и значимое решение Зеленского и народа Украины.

"Это говорит об их видении свободной и демократической Украины как сегодня, так и в ближайшие годы", – подытожил он.

Во время посещения Украины на прошлой неделе Грэм также высказал мнение, что Украина должна провести президентские и парламентские выборы, которые должны были бы состояться в 2024 году, несмотря на вторжение России.

Отметим, что восьмые по счету выборы главы государства по графику запланированы на 31 марта 2024 года, но во время военного положения выборы не проводятся.

Статья 20 Избирательного кодекса Украины устанавливает, что отложенные выборы должны быть объявлены на протяжении месяца после завершения военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский допустил выборы во время войны только при финансировании избирательного процесса ЕС и США. Также они должны отправить своих наблюдателей в окопы на фронт.

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