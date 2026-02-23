Лучше всего, чтобы Украина и Беларусь были членами ЕС, – Зеленский

Присоединение Украины и Беларуси к Европейскому Союзу могло бы стать выгодным шагом, учитывая экономические, геополитические интересы и интересы в сфере безопасности. В то же время беларусам мешает сменить пророссийский курс нынешнее руководство страны.

Такое мнение в интервью беларускому независимому медиа "Зеркало" высказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что мечтает об окончании войны и изменениях в лучшую сторону между странами.

"Лучшее – это чтобы Украина и Беларусь были членами Европейского Союза. Не знаю, поддерживает ли это беларуский народ, но с точки зрения экономики, геополитики и независимости это правильно. Люди в Беларуси умные. Просто антиевропейская пропаганда, которая там работает долгие годы, дает лишь однобокие сигналы..." – объяснил украинский лидер.

Зеленский о Беларуси, ЕС и будущих отношениях с Украиной

Он также отметил, что беларуские власти распространяют среди населения опасения относительно возможного вступления в ЕС, в частности о якобы ограничениях для бизнеса, высоких ценах и низких зарплатах. По словам Зеленского, такие утверждения являются пропагандой, однако решение о членстве в Евросоюзе должны принимать сами беларусы.

Президент заявил, что при условии появления в Беларуси свободного руководства, которое будет гарантировать гражданам свободу и уважать независимость Украины, Киев так же безоговорочно будет уважать суверенитет Беларуси, ведь "лучшее, что может быть, – мирные отношения", основанные на взаимном уважении и отсутствии военных угроз.

"Я бы очень хотел, чтобы война закончилась и что-то изменилось в отношениях между нашими странами. Все-таки беларуский народ не начинал войну против Украины. Думаю, что это самый мудрый выбор или статус, в котором и надо оставаться беларусам", – говорится в сообщении.

Напомним, в этом же интервью Зеленский также заявил, что подготовка к возможному размещению российского комплекса "Орешник" в Беларуси является опасным сигналом для Украины и всей Европы. По его словам, сейчас Минск полностью осознает, что именно происходит на его территории, а новые военные шаги уже нельзя объяснять "потерей контроля".

Как писал OBOZ.UA, накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" прибыла в Беларусь и расчет ракеты уже стал на боевое дежурство. Диктатор также заявил, что "любое агрессивное движение" в сторону беларуских границ Минск расценит как "угрозу Союзному государству".

