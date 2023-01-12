'Лишь победа Украины': мэр Будапешта после посещения Бучи призвал венгров открыть глаза на российскую агрессию

Глава столицы Венгрии Будапешта Гергей Корачонь посетил Бучу. После увиденного он призвал венгров открыть глаза на российскую агрессию. А тем, кто в нее до сих пор не верит, пожелал приехать в города Киевской области, где армия страны-агрессора совершала зверские военные преступления.

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Корачонь приехал в Украину вместе с коллегами из Праги, Варшавы и Братиславы. Он заявил, что Украина без всяких сомнений должна победить в войне, сообщает Telex.

Мэр Будапешта также посетил военный госпиталь в Киеве и детскую больницу.

"Если кто потерял моральный компас и не может увидеть разницы между жертвой и агрессором, если кто забыл, что пережили венгры в ХХ веке – советую приехать сюда, в Бучу и в Киев, и посмотреть в глаза выживших. Тогда будет ясно, что в этой войне не просто две страны воюют между собой, а злая сила пытается оккупировать другую страну", – отметил глава венгерской столицы

Также он заявил, что Венгрия не просто обязана поддержать украинцев. Чиновник считает, что это и в ее интересах. В ином случае, по словам Корачоня, придется думать, какая следующая страна станет жертвой агрессии.

"Эта война должна закончиться только победой Украины и выводами из таких ужасающих военных преступлений, как, например, в Буче", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэры четырех европейских столиц являются членами Пакта свободных городов, который был учрежден в 2019 году. 26 сентября прошлого года к Пакту присоединился и Киев. Теперь главы городов приехали подтвердить поддержку и дальнейшую помощь украинской столице.

Все они подчеркнули, что и дальше будут помогать Киеву – в частности, оборудованием, чтобы пройти эту сложную зиму, гуманитарно и в будущем восстановлении и восстановлении украинской столицы.

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