Лидеры ЕС, Британии и Канады соберутся в Париже, чтобы согласовать свою позицию по отношению к Украине – Bloomberg

Лидеры стран Европейского союза, а также Великобритании и Канады соберутся на следующей неделе в столице Франции в Париже. Они будут обсуждать позицию по Украине и участие в урегулировании войны.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников. Эта так называемая "коалиция желающих" встретилась в начале марта в Лондоне.

По данным издания, среди участников встречи будут лидеры Германии, Италии и Польши, а также стран, не входящих в состав ЕС, в частности, Великобритании и Канады. Точной даты этого саммита не называется, отмечается только, что он состоится на следующей неделе.

Собеседники издания рассказали, что западные лидеры хотят обсудить свою позицию относительно Украины и требования к мирному процессу.

"Европейские союзники Киева пытаются активнее участвовать в переговорах после того, как США начали прямые консультации с Россией и Украиной. Эта так называемая "коалиция желающих" уже встречалась в начале месяца в Лондоне, – добавляет издание.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе будет в Париже для проведения встреч. Однако пока неизвестно, связано ли это со встречей западных лидеров.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 марта министры обороны Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши встретились в Париже, чтобы сформировать так называемую "коалицию желающих" для предоставления Украине гарантий безопасности в случае прекращения огня. Лондон и Париж вместе возглавляют работу этой коалиции.

15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел виртуальное заседание "коалиции желающих", на котором обсуждались планы по западным миротворческим силам для Украины численностью более 10 тысяч военных.

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