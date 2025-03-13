Формирование 'коалиции желающих' для предоставления Украине гарантий безопасности будет ускорено, – министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что европейские союзники ускорят работу по формированию "коалиции желающих" для предоставления Украине гарантий безопасности в случае прекращения огня. Формирование этой коалиции осуществляют Лондон и Париж.

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Об этом глава британского ведомства сказал после переговоров с министрами обороны Франции, Германии, Италии и Польши, передает The Guardian. Встреча состоялась в Париже в среду, 12 марта.

"Великобритания и Франция совместно возглавляют работу по планированию продвижения к миру и организации гарантий безопасности для Украины", — сказал Хили на совместной пресс-конференции.

По его словам, с сегодняшнего дня работа по "коалиции желающих" будет ускорена.

"Мы делаем эту работу вместе, мы тесно сотрудничаем со странами-партнерами, мы стремимся создать коалицию желающих из Европы и за ее пределами, и с сегодняшнего дня мы ускоряем эту работу", – отметил министр.

Хили также проинформировал, что глава британского правительства Кир Стармер планирует провести еще один саммит лидеров в субботу, а затем на следующей неделе пройдут дальнейшие встречи старших военных офицеров.

На своей аккаунте в соцсети Х Джон Хили добавил, что "мир и стабильность в Европе будут достигнуты только путем укрепления НАТО и поддержки Украины". По его словам, "единое послание" возникло в результате встречи в Париже с его коллегами из Франции, Германии, Италии и Польши.

"Для нашей общей безопасности мы усиливаем наше коллективное сдерживание и оборону", – отметил министр.

Напомним, что на саммите в Лондоне 2 марта "ряд стран" изъявили желание быть частью плана по обеспечению мира в Украине. Великобритания, Франция и другие государства хотят подготовить план, как остановить боевые действия в Украине, и представят его США, заявил Кир Стармер.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что наиболее действенной гарантией безопасности для Украины после завершения войны с Россией будут Силы обороны страны. Поэтому украинская армия должна быть вооружена с помощью международных партнеров.

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