Лидер 'партии Меркель' раскритиковал Шольца за недостаточную поддержку Украины в противостоянии с РФ

Лидер Христианско-демократического Союза, крупнейшей оппозиционной партии Германии, Фридрих Мерц раскритиковал канцлера страны за недостаточную поддержку Украины. Он заявил, что Олаф Шольц должен был организовать военную помощь гораздо раньше.

Об этом Мерц сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Лидер ХДС, в частности, вспомнил о нынешних разговорах о поставках тяжелого вооружения в Украину.

Он отметил, что совершенно согласен с позицией главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая заключается в том, что таким задержкам "больше нет оправдания".

Мерц также подверг критике поведение канцлера Олафа Шольца в отношении войны РФ против Украины. По его словам, оно представляет угрозу для "сплоченности всего сообщества государств по отношению к России".

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Как известно, Фридрих Мерц является лидером Христианско-демократического союза с января 2022 года. В 2000-2018 годах этот пост занимала бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенатор США Стив Дэйнс, посетивший Бучу и Бородянку Киевской области, призвал предоставить Украине смертоносное оружие для победы над Россией.

Напомним, перед полномасштабным вторжением РФ Германия отказалась помочь Украине вооружением. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал такое решение политическим.