Еще одной партией, "понимающей Путина" является Левая партия (Die Linke). Да и она этого не скрывает. "Левая" партия официально появилась в 2007 г. Однако ее история началась еще в 1989 г, когда возникла Партия демократического социализма (ПДС).

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На ранних этапах характерной чертой фракции была частая смена партийных программ. Однако, несмотря на это, уже в Хемницкой программе ПДС 2003 г. было заявлено о необходимости реорганизации отношений с Россией для создания совместного прочного миропорядка в Европе, что само по себе достаточно красноречиво свидетельствует о главной цели ее создания.

В программе партии "Левых" от 2011 г. положения Хеймницкой программы были конкретизированы. В новом документе, как и в программе 2003 г, фракция настаивала на роспуске НАТО и построении системы европейской коллективной безопасности с участием России. Одной из ключевых ценностей партии признавался прогресс в политике разоружения.

В 2017 г. Левые представили предвыборную программу, в которой было обозначено, что продвижение войск ЕС и НАТО вдоль границ с Россией ставит под угрозу мир в Европе. Партия не изменила своих взглядов и в программах на выборах в Европейский парламент 2019 г и бундестаг 2021 г.. По мнению "Левых", европейская политика, особенно в отношении России, должна руководствоваться целями деэскалации и стабилизации отношений, а не следовать геостратегическим интересам США. В 2021 г. было заявлено, что в случае победы партии на выборах Германия будет добиваться возобновления действия Договора РСМД между США и Российской Федерацией. Помимо этого, фракция подчеркнула, что односторонние санкции США и ЕС противоречат международному праву и продолжают раскручивать спираль эскалации.

Рассматривая ключевые партийные документы "Левой", можно прийти к выводу, что на протяжении двадцати лет построение безопасности в Европе с участием России является лейтмотивом всех положений фракции о внешней политике, но в данном подходе заметна некоторая ригидность. Партия не делает новых акцентов, а основные положения "кочуют" из документа в документ еще с момента создания ПДС. Это можно оценить как проявления идейного кризиса, который, должно быть, обусловлен внутренними проблемами самой партии.

На съезде в 2017 году "Левые" отказались осудить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, обвинив в конфликте Евросоюз и НАТО. Однако после начала полномасштабной войны, в июне 2022 года партия приняла резолюцию, осуждающую российскую агрессию, что впоследствии приведет к ее расколу и выхода лидера фракции Сары Вагенкнехт в отдельный политический проект. Но уже в августе представитель партии заявил, что уничтожение немецкой экономики из-за антироссийских санкций Украине не поможет. "Левые" также систематически выступают против поставок оружия Киеву.

В ретроспективе, германский парламент 24 октября 2019 года, отклонил предложения "Левой партии" и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), по изменению политики в отношении России. Проект "левых" назывался "Ослабление напряженности с Россией - нет продлению санкций против России", против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ. В свою очередь документ АдГ под названием "За новую политику в отношении России - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен. Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага.

В своем документе "Левая партия" призвала германское правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, "поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их". Кроме того, "левые" заявили, что федеральному правительству следует использовать форум "Петербургский диалог" в качестве двустороннего инструмента для снижения недоверия между Россией и Германией и начала "конструктивного диалога". В отношении ситуации на востоке Украины, "Левая партия" потребовала от Берлина "решительно требовать выполнения обязательств" всех сторон.

Депутаты от АдГ в своем документе требовали, среди прочего, расширения экономического сотрудничества, укрепления взаимодействия городов и дальнейшего развития германо-российского молодежного обмена, что также должно было бы помочь постепенному ослаблению существующего визового режима. В АдГ полагают, что в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) следует разработать совместный с РФ договор о безопасности в Европе. Другим требованием было возобновление российского участия в различных международных форматах диалога, из которых Россия была исключена после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины.

Правые популисты потребовали от правительства проводить в Евросоюзе работу по отмене всех санкций против России. АдГ считает, что санкционная политика ЕС в отношении РФ провалилась, а помимо прочего, участие Германии в санкционном режиме ЕС с самого начала не отвечало ее интересам.

Снова поразительная синхронность двух партий, занимающий прямо противоположные сферы электорального поля. Откуда же такое "единство во взглядах"? Явно в единстве источника кремлевского финансирования, ибо синхронность очевидна в вопросах, касающихся интересов Москвы.

Левые в своей резолюции от 27 июня 2022 г. тоже назвали происходящее агрессией России против Украины, противоречащей международному праву. Однако в документе партия выразила большую солидарность народу Украины, чем АдГ.

При сравнении положений документов АдГ и Левой становится заметно, что "Альтернатива" больше выступала за сотрудничество как со странами НАТО, так и с Российской Федерацией, хотя и с некоторыми оговорками. В то время как представители Левой придерживались идеи о безоговорочном роспуске Североатлантического альянса и построении новой системы европейской безопасности при участии России. Помимо этого, можно заметить, что содержание документов АдГ так или иначе резонирует с современными процессами и изменениями, а программные установки Левой относительно России едва ли отвечают текущей ситуации в мире и носят скорее "дежурный" характер.

Вместе с тем, идя в фарватере нарративов кремлевского агитпропа, фракция "Левой" партии выступает против оказания помощи украинским гражданам посредством поставок оружия. По мнению Левой, необходимо расширить невоенное давление. Кроме того, непродуманные санкции против России приведут лишь к тому, что "восточный сосед" переориентируется на сотрудничество с Китаем и Индией. С подобными заявлениями выступали многие представители "Левых", например, широкую известность приобрели выступления Сары Вагенкнехт (она тогда еще была в феврале-марте 2022 г. Также фракция намерена укрепить энергетическую безопасность страны, расширив использование возобновляемых источников энергии. Таким образом, оценка партией России после февраля 2022 г. подверглась изменениям, а некоторые заявления фактически вошли в резонанс с положениями всех предыдущих программных документов партии.

И тем не менее говорить о единой позиции представителей партии "Левая" нельзя. Многие высказывания Сары Вагенкнехт относительно ситуации в Украине вызывают недовольство однопартийцев. Более того, она уже не первый раз заявляет о намерении создать собственную партию. Инициативы политика обладают поддержкой как в крайне левых кругах партии, так и среди граждан. Доказательством этому служит митинг в Берлине под лозунгом "Восстание за мир", собравший, по данным полиции, 13 тыс. человек. Критике подвергается и позиция такого партийного авторитета, как Бодо Рамелов. Поступали даже предложения об исключении премьер-министра Тюрингии из партии за призывы к поставкам оружия Украине. Все эти факты свидетельствуют о зреющем расколе Левой партии.