В. Путін на зустрічі з ветеранами "великой отечественной" і "блокадниками" у Санкт-Петербурзі 18 січня, присвяченій "80-літтю прориву блокади", розродився низкою заяв на історичну тематику. Він повторив відому тезу, про "історичні землі Росії", наші історичні території" на сході й півдні України та "захист наших людей", які там живуть. Узагалі-то більша частина цих земель, які РФ оголосила приєднаними до себе, – це справді історичні землі, але не Росії, а Війська Запорозького, яке там існувало, коли ніякої Росії на мапі Європи ще не було.

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Ну, а переважну більшість населення цих земель – за переписом 1897 року в Російській імперії – становили українці, за офіційною термінологією, "малороси", за винятком кількох ареалів. Але у них "великороси" теж більшістю не були – або то були донські козаки (які себе росіянами не вважали), або приазовські греки. І в УРСР росіяни там не становили більшість, але що Путіну демографія, що імперська, що радянська – він сам є корифеєм усіх наук, оголосивши українців і росіян "однією нацією" й "одним народом". Слід віддати належне Сталіну: він усе ж таки дещо розумівся на націології та ніколи таких нісенітниць не прорікав. Але навіть Сталін для Путіна ніхто і звати його ніяк – В.В творить свою, власну соціально-історичну міфологію, яка з об’єктивною реальністю аж ніяк не стикується. Втім, попередник у московського дуче все ж був, і йменувався він Адольфом Алоїзовичем – той також зараховував до німецької нації, до германських й арійських народів людські спільноти на дуже цікавих засадах – скажімо, калмики були "арійським народом", і кубанські козаки – також, бо їх оголосили "нащадками ґотів"… Та маячня мала наслідком загибель тільки у Європі близько 50 мільйонів людей. Які наслідки матиме нинішня маячня?

Але то вже речі традиційні. Що нового вніс Путін у російську соціально-історичну міфологію – так це оповіді на тему "блокади Ленінграда" під час "великой отєчественной". Він заявив, що тоді представники дуже багатьох європейських країн скоювали злочини, проте раніше Росія нібито про це мовчала з метою не псувати відносини з іншими державами. Втім, надамо слово самому великому дуче, цитую його мовою оригіналу: "Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили". А далі Путін сказав, наче така сама картина була й на інших фронтах: "Достаточно посмотреть на "Голубую дивизию" под Сталинградом. И здесь, на Ленинградском фронте, во время блокады со всех стран участники были, из многих, во всяком случае". І далі занурився ще більше в глибину історії (точніше, того, що в РФ зветься історією): "Это всегда было так. Достаточно открыть Льва Толстого и почитать "Войну и мир". Когда он говорит, что пришла вроде бы как французская армия под предводительством Наполеона, но это была вся Европа. Потому что к этому времени Наполеон Бонапарт фактически поставил под контроль всю континентальную Европу. И Толстой там это все уже описывает. Это было во времена Отечественной войны 1812 года. То же самое повторилось и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов после того, как Гитлер, по сути, поставил под контроль тоже всю континентальную Европу".

Можна нестримно сміятися, можна спересердя плюватися, можна робити це одночасно, проте найкраще зрозуміти раз і назавжди: держава, де 80% населення (за даними соціологічного центру ФОМ) підтримує свого вождя з його тотально-тоталітарною міфологією замість об’єктивної картини світу, не має права на існування. Вона небезпечна для людства, наче скажений вовк для навколишніх сіл. Бо вона вибудовує ксенофобію та ненависть до всіх і вся, а себе виставляє носієм усіх можливих чеснот. Хоча насправді "блокада" Ленінграда – це один із радянських міфів, і невідомо ще, хто вчинив більше злочинів проти цивільного населення міста – гітлерівці чи сталінці.

Але про все по-порядку. Гітлерівська Німеччина ніколи не ставила під свій контроль усю чи майже всю континентальну Європу. Швейцарія, Швеція, Португалія були нейтральними. Іспанія послала лише одну добровольчу ("блакитну") дивізію, а ще постачала до Німеччини апельсини і каву. Та головне інше: Польща була окупована нацистами, проте чи була вона "під контролем"? А Югославія, Албанія та Греція? Та і про Францію не можна було сказати – "підконтрольна"… Десятки, а потім сотні тисяч вояків Гітлера та його сателітів воювали на теренах "підконтрольної" Європи. І в часи Наполеона Іспанія люто воювала з французькими окупантами, а Швеція у 1812 порвала з Францією і вступила у союз із Росією… З іншого боку, поляки воювали з Росією не тому, що Наполеон їх поставив під свій контроль – вони мали власні, дуже серйозні підстави ненавидіти Російську імперію. Тобто Путін, м’яко кажучи, спрощує, точніше, бреше, проте всі його нісенітниці, ще з посиланням на Льва Толстого, додають необхідні штрихи в міфологічну картину історії – Європа посутньо ворожа Росії, вона завжди була проти неї.

Принагідно: іспанська добровольча "Блакитна дивізія" ніколи не воювала під Сталінградом, вона діяла під Новгородом, потім – в околицях Ленінграду. А щодо представників "очень многих европейских стран", що начебто чинили злочини під Ленінградом, то була принаймні одна така країна, правда, не європейська, а євразійська, звалася вона Росією. Росіян у Вермахті вистачало, і не лише у допоміжних формуваннях, а й у бойових частинах.

Та головне у всьому цьому те, що "ленінградська блокада" - це радянський міф, покликаний прикрити злочини більшовицької влади проти цивільного населення. Бо насправді ніякої блокади не було і бути не могло, оскільки місто і весь Ленінградський фронт мали сполучення з "великою землею" через Ладозьке озеро, 60 км західного (ленінградського) берега якого лишалися в руках Червоної армії. Питання це детально розглянуте у статтях і Ютуб-програмах російського історика Марка Солоніна, якому у випадках, коли не йдеться про українську минувшину, можна довіряти. Солонін із цифрами в руках довів, що голоду та масової смертності городян не повинно було бути, проте – було. Чому і як? Це варто дослідити окремо, оскільки в тоталітарній міфології і брежнєвщини, і путінщини "ленінградська блокада" (насправді – облога Ленінграда, проте не блокада!) займає особливе місце. Тільки за Брежнєва винними оголошувалися виключно нацисти, а Путін до цього приплів усю континентальну Європу, відбілюючи тим тяжкі злочини російського більшовизму та розпалюючи ксенофобію масового росіянина.