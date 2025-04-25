Лавров заявил, что Россия готова к соглашению по Украине, но есть определенные элементы, требующие доработки

В России заявили, что Москва якобы готова заключить соглашение по прекращению огня в Украине. Переговоры между США и Россией, считают в Кремле, "двигаются в правильном направлении".

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Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS News. Он добавил, что отдельные "ключевые положения" в предложенном Вашингтоном соглашении до сих пор остаются несогласованными и "требуют доработки".

"В заявлении президента [США] упоминается соглашение, и мы готовы его заключить. Но есть еще некоторые конкретные элементы этого соглашения, нуждающиеся в доработке, и мы заняты именно этим процессом", – заявил Лавров.

Он добавил, что "есть несколько признаков, свидетельствующих о том, что мы двигаемся в правильном направлении".

Подробности возможного наполнения соглашения, которое, по мнению Лаврова, двигает переговоры в "правильном направлении", ранее раскрыло издание Axios. Согласно публикации, Вашингтон предлагает Москве официальное признание США контроля России над оккупированным украинским Крымом и фактическое признание оккупации частей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Также Белый дом намерен гарантировать, что Украина не станет членом НАТО (но может войти в Европейский Союз) и предлагает государству-агрессору расширение экономического сотрудничества с США, в частности в энергетическом и промышленном секторах.

В то же время Вашингтон предлагает "надежную гарантию безопасности" с участием специальной группы европейских стран и потенциально также неевропейских стран-единомышленников. Об участии в этой "гарантии" самих Штатов речь не идет, да и о функционировании европейских войск написано расплывчато. Среди предложений также возвращение небольшой части Харьковщины, где сейчас находятся российские оккупанты, и "компенсация и помощь на восстановление" – без указания источников финансирования.

Напомним, ранее в ISW проанализировали последние заявления российских чиновников и пришли к выводу, что Россия пытается диктовать условия в отношении Украины и угрожает Европе. Кроме того, аналитики констатировали, что агрессор получает экономические выгоды по оккупации украинских территорий.

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