Россия пытается диктовать условия по Украине и угрожает Европе: в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениями

Официальный спикер Кремля и секретарь Совета безопасности РФ накануне и после массированной дроново-ракетной атаки на Украину в ночь на 24 апреля повторили ряд давних требований диктатора Владимира Путина о целях войны. Речь идет о нарративах, которые специально препятствуют установлению стабильного и крепкого мира в Украине и создают условия для будущей российской агрессии с выгодной позиции.

Своими заявлениями путинские приспешники пытаются донести и собственному обществу, и Европе то, что Россия не откажется от достижения своих военных целей. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Там проанализировали интервью спикера Кремля Дмитрия Пескова французскому журналу Le Point, опубликованному 23 апреля. В нем он говорил о том, что военные цели России не изменились с начала полномасштабного вторжения в Украину, и что Россия достигнет их "мирным или военным путем".

Песков утверждал, что РФ возобновит войну, если "люди... поставят под сомнение легитимность" президента Украины Владимира Зеленского, и напомнил, что у Москвы "нет доверия" к украинскому правительству.

Со своей стороны секретарь Совбеза РФ, экс-министр обороны Сергей Шойгу в интервью кремлевскому новостному агентству от 24 апреля заявил, что Кремль "готов к прекращению огня, перемирия и мирных переговоров", но только при условии, что эти меры будут учитывать интересы России и устранят "начальные причины" войны.

Такими неизменными военными целями приспешники Путина признали его требования по изменению режима в Украине, демилитаризации украинских военных и нейтралитета Украины, а также заявления диктатора о том, что Украина передаст России все незаконно аннексированные территории в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В ISW отметили, что недавнее предложение президента США Дональда Трампа о прекращении войны, состоящей из семи пунктов, не будет отвечать всем требованиям Путина.

"Заявления Шойгу о "начальных причинах" войны соответствуют последовательному требованию кремлевских чиновников о том, чтобы любое будущее мирное урегулирование устранило "коренные причины" войны, которые, по их словам, заключаются в якобы нарушении НАТО обязательств не расширяться на восток и якобы дискриминации украинским правительством этнических россиян, а также русского языка, СМИ и культуры в Украине", – подчеркнули аналитики.

Отмечается, что Песков и Шойгу также продолжали выдвигать условия согласия России на предложенное Трампом полное прекращение огня, которое способствовало бы достижению цели Путина по послаблению украинских военных, вероятно, для подготовки к предстоящей российской агрессии.

Так, Песков утверждал, мол, Путин поддерживает идею полного прекращения огня, но повторил его требование, чтобы европейские страны прекратили поставлять Украине оружие, как условие для соглашения с РФ. Так же и Шойгу заявил, что прекращение огня возможно, если оно "не позволит украинским силам отдохнуть и перегруппироваться".

Оба российских чиновника прямо отклонили положение в заявленном предложении Трампа о прекращении войны, которое дало бы Украине "надежную гарантию безопасности", предоставляемую группой государств Европы и, возможно, неевропейских государств. Экс-министр обороны РФ утверждал, что присутствие европейских миротворцев в Украине может "привести к прямому столкновению между НАТО и Россией", а спикер Путина заявил, что Россия против миротворцев в Украине, потому что украинские власти "не полностью контролируют" своих военных.

"Ошибочные утверждения Пескова о нехватке легитимности Зеленского и неспособности украинского правительства контролировать армию страны напрямую отражают давние нарративы Путина в этом же ключе. Они являются частью усилий, направленных на создание условий для России, чтобы она могла утверждать, что любое будущее мирное урегулирование, которое Москва подпишет с Зеленским, является нелегитимным, а затем нарушать соглашение и возобновлять свое вторжение", – подчеркнули в ISW.

По мнению аналитиков, то, что Песков и Шойгу дали интервью с этими нарративами российскому и французскому изданию, свидетельствует о том, что Кремль координирует свои сообщения об обязательствах России достичь всех своих военных целей сейчас и в будущем как для международной аудитории в Европе, так и для себя в России.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Кремле сделали циничное заявление о переговорах с Украиной по окончании войны, выдвинув новое условие. По замыслу РФ, теперь Киев якобы должен совершить "шаги для юридического снятия препятствий".

