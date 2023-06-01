Стримайте здивування, якщо раптом побачите російського фюрера в набедренній повʼязці та зі списом: Путін активно вдає перед африканськими лідерами свого, бо… вони єдині, чию "дружбу" він ще може купити.

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У липні Московія організовує саміт "Росія - Африка", куди прибудуть лідери найбідніших країн цього континенту. Черга потусуватися з фігурантом Гааги не стоїть, тому "похмура коняка" Лавров уже втретє за цей рік галопом обскакує південних "партнерів", розвозячи щедрі гостинці. Найголовніший з них - це списування мільярдних кредитів, які свого часу Москва обміняла на лояльність за вигідним для африканців курсом. Щоб процесу надати пристойного вигляду, вигадуються "грандіозні прориви" у "двосторонніх взаєминах".

З Бурунді Лавров обговорив угоду щодо мирного використання атома. Дуже своєчасно, зважаючи, що це - одна з найбідніших країн світу, ВВП - близько $ 3 млрд. Тоді як будівництво АЕС сьогодні коштує далеко за $10.

Мозамбіку "коняка" пообіцяла зброю для боротьби з терористами. Ну і Прігожина, судячи з усього, в комплекті.

Ще одна "дипломатична перемога" з Угандою: російський міністр підписав заяву про нерозміщення зброї в космосі. Підозрюю, що після цього Кампала (столиця цієї держави) екстрено мусила згорнути космічно-бумерангову програму.

Кенії він підкинув 34 тис. тонн гуманітарки у вигляді добрив. Ці добрива потрапили під європейські санкції, і РФ було вигідніше збагрити їх, ніж платити за фрахт судна, але не кажіть цього кенійцям.

Найбільше пощастило президентові Еритреї Афеворку, якого бункерний прийняв у кремлі, при чому - не за довгим столом, а як рідного. Еритреєць прибув "поглибити розуміння", тобто дуже гроші потрібні. Афеворкі може багато чому навчити Путіна: він при владі з 1993 року, вліз у силу силенну військових конфліктів, постійно перебуває під санкціями й при цьому ще в силах "поглиблювати розуміння". Не знаю, як глибоко це порозміння поглиблене, відомо тільки, що Еритрея на рівні з Білорусією, Північною Кореєю та Сирією не підтримують резолюцію ООН про засудження орків.

Політично та ментально бідні регіони Африки давно колонізовані Китаєм. Тому особливих впливів Московії там не світить. "Поглиблюючи розуміння", бункерний прагне показати, що не сидить у політичному карцері. Насправді ордер гаазького Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт ізолював кремлівського карлика.

Ордер МКС перетворив Путіна на вигнанця навіть в очах африканських вождів. ПАР не може гарантувати недоторканності фюреру на саміт БРІКС в серпні. Очевидно, російський вождь зустріч пропустить.

Він побоявся їхати в Індію: саміт ШОС проведуть в онлайн-режимі в липні.

Він не поїде в Туреччину на інавгурацію Ердогана.

Китай, щоб дарма не турбувати ізольованого від світу Путіна, взагалі не запросив Росію на зустріч з країнами Центральної Азії: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан зустрілись з Сі в китайському Сіані без свого недавнього куратора. Ці країни впродовж 30 років перебували під впливом РФ, але Китай цинічно користується моментом і витісняє Москву.

Московія завжди вдавала з себе велику державу, змінюється лише конфігурація цієї величі. Спершу вона брала участь у G8 (G7+1), була повноправним членом G20, а тепер докотилася до "лідерства" у саміті найбідніших африканських держав. І виникає лише одне запитання, яка подія настане першою: у кремля завершаться гроші на африканські подачки чи у самих африканців зʼявиться почуття гідності.

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