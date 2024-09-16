Дик Чейни на протяжении последних последних 50 лет плодотворно и плотно работал со всеми президентами США от республиканской партии — кроме Трампа. У Форда он был главой администрации (сначала заместителем), с Рейганом сотрудничал от Конгресса, где занимал важные должности, у Буша-старшего был министром обороны, а у Буша-младшего — два срока вице-президентом, причём (вне сомнений) самым влиятельным из всех вице-президентов в американской истории.

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Автор знаменитой доктрины одного процента, согласно которой против маловероятной, но потенциально разрушительной опасности нужно бороться так, как если бы она была доказанным фактом.

83 года, из которых 12 живёт с чужим сердцем; одна из дочек "унаследовала" его округ и даже одну из должностей в Конгрессе. В 2018-м о нём был снят художественный фильм "Vice" (возможны два перевода названия: вице и порок), номинировавшийся сразу на 8 Оскаров.

Когда он (дочка сделала это раньше) заявил, что страна для него важнее партии и поэтому он будет голосовать не за Трампа, которому Америку нельзя доверять, а за Харрис, Трамп обиженно ответил, что Чейни, мол, — республиканец только по названию. Извините: [почти] правая рука Форда, Рейгана и обоих Бушей — и это только по названию? Между "древним" Никсоном и Трампом других республиканцев-президентов не было! А может, только по названию — это весьма нетипичный для партии Рейгана Трамп?

Традиционные (то есть настоящие) республиканцы от Трампа вынуждены отказываться. Дик Чейни в этом смысле очень показателен и станет примером для многих.