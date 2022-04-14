Кулеба объяснил, из-за чего возник скандал с визитом Штайнмайера

Скандальная ситуация с визитом президента Германии Франком-Вальтером Штайнмайером возникла из-за утечки непроверенной информации в таблоид Bild. Там говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет видеть среди участников международной делегации, которая должна была приехать в Киев, немецкого представителя.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заверил, что ситуация будет разрешена через дипломатические каналы.

"Мы не заинтересованы в эскалации, в обострении двусторонних отношений. Поэтому я убежден, что эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам. И никакого вреда для украинско-германских отношений не будет", – подчеркнул глава МИД.

Он уверяет, что Украина уважает институт федерального президентства Германии и не намерена портить отношения с государством. Министр убежден, что скандал удастся разрешить без ущерба для отношений между государствами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на отказ Киева принимать Штайнмайера.