Кулеба обсудил с Блинкеном передачу танков Украине: детали разговора

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 13 января, провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Основной темой разговора стала дальнейшая помощь от Вашингтона для борьбы Украины с полномасштабным российским вторжением.

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В частности, политики говорили о передаче Киеву танков, необходимых украинской армии. Об этом Кулеба написал на своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что в разговоре с Блинкеном в очередной раз подчеркнул необходимость именно такой помощи.

"Я отметил необходимость предоставления Украине танков западного образца. Мы также обсудили дальнейшие санкции в отношении России. Благодарен США за поддержку Украины", – написал глава украинского МИД.

О деталях разговора сообщила и пресс-cлужба Госдепа. Как говорится в сообщении, Блинкен и Кулеба "сосредоточились на продлении надежной безопасности и экономической помощи в преддверии и после февральской годовщины непровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину".

"Госсекретарь отметил неизменную и непреклонную поддержку Соединенными Штатами Украины, что подтверждается недавними поставками современного оборудования ПВО и бронетехники из запасов США", – добавили там.

Сам Блинкен в Twitter отметил, что сказал Кулебе о том, "США никуда не денутся, как и Украина".

"Поскольку мы приближаемся к годовщине полномасштабного вторжения России, я ценю постоянную тесную координацию и сотрудничество с Дмитрием Кулебой и его командой в Украине. Во время сегодняшнего разговора с министром иностранных дел я повторил, что США никуда не денутся, как и Украина", – написал американский чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Кулеба заявил, что уже пять государств готовы передать нашей стране танки Leopard. Три из них пока официально этого не озвучивают, потому что ждут поддержки со стороны Германии.

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