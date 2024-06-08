Кулеба назвал основную цель Украины на саммите мира в Швейцарии: в игру вступил Китай

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что принцип территориальной целостности должен лежать в основе любого плана по урегулированию войны. По его словам, именно над этим вопросом Украина сейчас ведет переговоры с Китаем.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Украина находится в активном диалоге с Китаем по поводу видения путей достижения мира. Об этом Кулеба рассказал в интервью изданию "Укринформ".

Министр отметил, что сейчас Киев пытается убедить Пекин в том, что принцип территориальной целостности является фундаментальным. Также Кулеба подчеркнул, что именно этот принцип должен лежать в основе любого плана урегулирования.

"Мы убеждены, что именно Формула мира является той основой, которая позволяет продвигаться к справедливому миру, основанному на принципе территориальной целостности и уважения к Уставу ООН", – сказал глава МИД.

Также он объяснил, что сейчас между Украиной и Китаем продолжается активный диалог на эту тему. В частности, Киев ответил публично на китайскую позицию, а на этой неделе в Пекине состоялись первые за многие годы политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран.

"Мы также убеждены, что участие Китая в Саммите мира было бы правильным шагом, который приблизил бы мир и продемонстрировал действительно сбалансированную позицию Пекина в отношении российско-украинской войны", – заявил Кулеба.

Ранее сообщалось, что на Саммите мира в Швейцарии, запланированном на 15-16 июня, важно показать, что весь мир поддерживает окончание войны в Украине. Президент Владимир Зеленский призвал не дать Российской Федерации помешать этому.

Напомним, в конце мая Китай официально заявил, что не будет принимать участие в Глобальном саммите мира. Мол, его проведение не соответствует требованием Пекина о том, что в конференции должен участвовать представитель страны-агрессора России.

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