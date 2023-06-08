Кулеба: НАТО предоставит Украине помощь в ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на Херсонщине передала НАТО список срочных потребностей для преодоления последствий этой катастрофы. В Альянсе откликнулись на призыв и вскоре Украина получит от блока необходимую гуманитарную помощь.

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Как сказал Кулеба, такой договоренности удалось достичь 8 июня во время заседания Комиссии Украина – НАТО. Слова министра процитировала пресс-служба МИД.

По словам министра, помощь будет использована для ликвидации последствий подрыва ГЭС в населенных пунктов Херсонщины.

"Благодарю НАТО и отдельным союзникам за их быструю готовность помочь Украине в преодолении последствий теракта России на Каховской ГЭС", – заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что эта катастрофа демонстрирует отсутствие пределов в совершении преступлений путинским режимом. По его словам, угроза новых преступлений будет сохраняться, пока города на юге и востоке Украины находятся в российской оккупации.

Именно поэтому критически важное значение имеет помощь союзников НАТО для освобождения всей территории Украины.

"Я призываю партнеров к дальнейшему укреплению обороноспособности Украины, в частности продолжить скорейшие поставки артиллерийских боеприпасов и пушек 155 калибра", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились новые спутниковые фото, демонстрирующие последствия подрыва российскими военными преступниками плотины на Каховской ГЭС. На вторые сутки после взрыва под воду ушли Голая Пристань, район Корабел в Херсоне и другие территории, где раньше жили люди.

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