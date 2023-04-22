Спочатку про таємні домовленості путіна з Сі Цзіньпіном.

Видео дня

Безумовно, це найбільша таємниця, яку поки що не вдається розгадати, але аналіз поточної міжнародної ситуації дає підстави для певних припущень. Якось несподівано, Китай з кожним днем все активніше почав відігравати все більш визначальну роль у міжнародних справах і зокрема, щодо російсько-української війни. Особливо така його активність почала набувати характеру лідерства, після візиту Сі Цзіньпіна до москви і його багатогодинних перемовин на одинці з путіним.

Про що вони домовились, які у них плани на найближчу перспективу, невідомо. Все що роблять і путін, і Сі Цзіньпін не можна приймати, за чисту монету.Домовленості путіна і Сі Цзіньпіна носять глобальний і стратегічний характер. І ці домовленості, напевно, відомі тільки їм двом.Щоб вони публічно не говорили, або, за їх дорученням, уповноважені особи, дуже часто це є відволікаючий маневр.Кожен із них, і путін, і Сі Цзіньпін мають свої інтереси. І на даному історичному відрізку їх інтереси співпадають.Для путіна зараз найголовнішим інтересом є - збереження свого життя і своєї влади. А для Сі Цзіньпіна - стати світовим лідером.Сімбіоз путіна і Сі Цзіньпіна в досягненні їхніх стратегічних інтересів є серйозним викликом для людства. Адже, і Китай, і росія - ядерні країни.

Більше того, їх сумарна потужність ядерних сил співрозмірна потужності ядерних сил НАТО. До цього треба неодмінно доповнити найбільшу у світі армію, яка є у розпорядженні Сі Цзіньпіна, величезні людські ресурси і високоорганізований народ. Великі ресурси, перш за все природні є і у путіна, і безумовно - величезний ядерний потенціал.Крім того, потрібно пам’ятати, що у Сі Цзіньпіна є резерв часу, а у путіна - ситуація патова.Китаю, а вірніше Сі Цзіньпіну, немає куди поспішати.

Він усі свої внутрішньополітичні питання успішно завершив. Вніс необхідні зміни до відповідних документів, які надали йому юридичні підстави пожиттєво правити Китаєм, успішно провів історичний з’їзд КПК і зайняв усі найвищі пости в партії і в державі, провів кадрові перестановки - тепер в керівництві КПК і державній владі Китаю, немає людей, які можуть мати думки, що будуть відрізнятися від думки Великого Сі. Для Сі Цзіньпіна війна в Україні, яку затіяв путін - була довгий час черговим локальним конфліктом, яких у світі багато. Тільки зовсім недавно, після відкритого ядерного шантажу путіна, Китай почав кваліфікувати події на украінсько-російському фронті, як "війна", а не як "конфлікт". Але при цьому Китай не засудив рішення путіна розмістити тактичну ядерну зброю у білорусії, хоча це прямо суперечить тим документам, що були підписані путіним і Сі Цзіньпіном за результатами візиту останнього. Адже це був прямий виклик Сі Цзіньпіну з боку путіна, але Великий Сі належним чином не відреагував на такий зухвалий вчинок свого друга. Можливо, тому що був завчасно попереджений. Причина такої зміни риторики Китаю зрозуміла – Сі Цзіньпін здійснив такі історичні зміни в Китаї не для того, щоб разом з путіним загинути у ядерному полум’ї, а для того, щоб пожиттєво правити Китаєм. Сі Цзіньпін хоче стати світовим лідером!Він націлений на те, щоб економіка Китаю стала найкращою і найефективнішою у світі, а військова міць разом з успішною економікою повинні гарантувати СіЦзіньпіну світове лідерство.

Він хоче щоб Китай став найпотужнішою країною у світі, яка буде визначати світовий порядок.Проблема Тайваню, яка зараз є для Китаю великою проблемою, зникне сама по собі.Путін теж багато що встиг зробити для того, щоб пожиттєво царствувати в росії. Тобто, він створив і успішно реалізував усі юридичні підстави для цього, але ще не завершив формальності, такі як вибори, для остаточного оформлення своєї пожиттєвої влади. Для цього йому хоча б формально необхідно пройти процедуру виборів у наступному році, але ситуація складається таким чином, що до цих виборів, йому ще треба дожити.Військова агресія проти України, яку затіяв путін і яка повинна була б бути легкою прогулянкою його армії до Києва, як він вважав, - перетворилась на катастрофу, яка почала реально загрожувати царюванню путіна і збереженню єдності росії. Рано чи пізно населення росії усвідомить, що стільки шкоди, скільки вчинив путін для їх країни, ні один правитель росії не вчиняв.Зараз активно йдуть процеси в пошуках його наступника, на посаді президента росії, але при цьому він сподівається залишитись царем, саме для цього і були внесені зміни у Конституцію.

Кажуть, що Мішустін, прем’єр-міністр росії, приглянувся Сі Цзіньпіну і ця обставина може дати йому шанс. Але Україна, український народ, ЗСУ - зламали усі плани путіна.

І тепер його майбутнє напряму пов’язане з Сі Цзіньпіном. Тільки від СіЦзіньпіна і ЗСУ залежить подальша доля цього міжнародного злочинця. путін продовжує сподіватися, що Сі Цзіньпін врятує свого найкращого друга.Що об’єднує путіна і Сі Цзіньпіна?Про це вже багато написано, навряд чи є потреба це все повторювати. Але є головний фактор, який робить путіна і Сі Цзіньпіна щирими друзями - це їх ненависть до США.І путін, і Сі Цзіньпін вважають США своїм головним ворогом і особливо президента США Джо Байдена.Саме тому, що президент США Джо Байден є найбільшою для них перешкодою в реалізації своїх стратегічних інтересів.Джо Байден і американський народ - є надійним форпостом боротьби за незалежність України. Тільки завдяки США та антипутінській коаліції путіну не вдалося і вже не вдасться захопити Україну і відродити російську імперію від Атлантичного до Тихого океанів.А Сі Цзіньпіну, за прикладом путіна, захопити Тайвань і встановити своє панування на значній частині планети від Азії до Африки.

Це велика вдача, що зараз президентом США є Джо Байден - великий поборник демократії і справедливості.І путін, і Сі Цзіньпін це зрозуміли, що з цим президентом США вони не розділять світовий миропорядок.Що їм залишається робити - чекати виборів США і сподіватись, що замість Джо Байдена американський народ поверне у Білий дім - Дональда Трампа.Саме Дональд Трамп нещодавно запевнив, що український конфлікт він зможе припинити за 24 години.

В основі цього "миротворчого" плану Трампа є повне задоволення усіх загарбницьких планів путіна. На думку Трампа достатньо було б передати усі ті території, що захопив путін в ході цієї агресії, а також усі території, які незаконно були анексовані і захоплені починаючи з 2014 року, - і настане мир. Але при цьому Трамп не усвідомлює, що ці усі незаконно відчужені території є невід’ємною частиною України, які путін не може і ніколи не зможе силою захопити. Вони тимчасово окуповані і обов’язково будуть звільнені.Немає сумніву у тому, що путін швидко знайшов би спільну мову з Трампом, який підтримав би усі його божевільні пропозиції.

Для того, щоб американський народ зрозумів наскільки пропозиція Трампа по досягненню мира між Україною і росією є абсолютно неприйнятною, , можна привести приклад, - якби лідер якоїсь іншої ядерної країни запропонував США заради не допущення можливого конфлікту у майбутньому, віддати, наприклад, Каліфорнію або Флоріду сусіднім країнам, які з радістю приймуть таку щедроту Трампа, взамін на гарантії, що ніколи не нападуть на США.

Ясно, що це фантазії, але пропонувати віддати агресору українські території - це не просто фантазії. Це щось інше.

Але, зважаючи на відносну перемогу Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу США, деякі найбільш одіозні прихильники Трампа використовують свої повноваження, щоб зменшити або зупинити допомогу та підтримку України, що не може не подобатись путіну.

В чому ж тоді полягають стратегічні домовленості путіна і Сі Цзіньпіна - почекати виборів президента США, можливо саме про це вони і домовились.Тим більше, чекати залишилось не довго. Вже скоро в США розпочнеться виборчий процес.

Путін усі сили і можливості буде направляти на те, щоб за допомогою Сі Цзіньпіна усадити Україну і росію за стіл переговорів. Щоб на фронті була оголошена пауза у війні.

Для цього, путін разом з Сі Цзіньпіном готові використовувати і свій вплив, наприклад, на Бразилію, або на деякі європейські чи азійські країни, щоб вплинути на Україну і зупинити український контрнаступ, ще до того, як він розпочнеться. Путін величезні сподівання у цьому питанні покладає на Сі Цзіньпіна і його міжнародний авторитет.

Але, всі це розуміють і в Вашингтоні, і в Брюсселі, і в Києві.

Найкращою відповіддю путіну в його сподіваннях, буде повний розгром російських агресорів, звільнення незаконно захоплених територій і відновлення українських міжнародно-визнаних кордонів станом на 1991 рік, а також рішення про прийняття України в члени НАТО на самміті у Вільнюсі.

Що ж робити путіну в такій ситуації?

Найкраще, що він може зробити - добровільно здатися Міжнародному кримінальному суду.

В цьому разі - йому буде гарантоване життя до суду, право на захист і справедливий вирок.