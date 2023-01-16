Назначение 11 января Герасимова заместо Суровикина командующим оккупационными войсками и последовавшее потом выяснение отношений меж Пригожиным и генштабом вызвало естественную волну обсуждений. Массированный ракетный обстрел 14 января их прекратил и заслонил событие, произошедшее 13 января, более интересное, чем кадровые перестановки и разборки в войсках РФ.

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Причина этих перестановок и разборок в имидже армии РФ в этой войны, где неожиданно возникла неприемлемая для Кремля ситуация. Оказалось, с "нацистами" и НАТО воюют три славных русских богатыря – зэки и наёмники Пригожина, "джигиты" Кадырова и "генерал Армагеддон" Суровикин, вызванный из Сирии, чтобы сдать Херсон. Когда в Кремле начали готовиться к раздаче наград за захват Соледара и поняли это, то схватились за голову, и стали перестраиваться.

Разрекламированные африканско-сирийские наёмники Пригожина вместе с зеками явно плохо смотрятся в качестве воинов-освободителей и лица русской армии. Поэтому генштаб не назвал вагнеровцев в числе тех, кто брал Соледар. Это взбесило Пригожина, и он закатил скандал. После этого Конашенков повторил на бис заявление и уже с упоминанием вагеров. Похожая ситуация и с кадыровцами, которых долго пиарили, а с ноября упоминания о них почти исчезли. С 12 января исчез и сам Кадыров, официально уйдя в отпуск. У Суровикина репутация генерала-пилильщика, сделавшего состояние в Сирии, и реинкарнации Жукова по части взятия высоты любой ценой. В его активе около 600 вояк, попавших в чёрные пакеты в Макеевке без единого выстрела. Под его командованием росармия ежедневно теряет 500-700 убитыми. Авторитета у него нет ни в армии, ни среди населения, скорее антипатия.

Захват Соледара обнулил всю "народную войну" и поставил Кремль перед фактом – с таким имиджем армии нельзя наступать. Даже симпатизирующим РФ иностранным СМИ сложно позитивно писать о вагнеровцах и кадыровцах. Биография Суровикина тоже не даёт материалов для создания ему героического имиджа. Сложно писать и о "чмобиках", которых по недомыслию зачмырил не только "Дождь", но и официальная пропаганда, когда, копируя Украину, стала раскручивать всероссийские сборы им на носки. В результате вторая армия мира стала выглядеть как армия-побирушка с ужасным снабжением.

Контраст с киношным имиджем советской Красной армии-освободительницы гигантский. Это можно было бы перетерпеть, если бы вторжение так не затянулось. Но война затянулась, и никто не знает насколько, в том числе в Кремле, где готовят на весну большое наступление. Повторить схему 2014 г. с нашествием в Крым российских котолюбов с автоматами нельзя. Имидж российской армии за месяцы войны после вторжения 24 февраля убит безвозвратно. В сказки путина 2014 г. о донбасских шахтёрах и трактористах и отсутствии там армии РФ уже не верят даже самые наивные.

Поэтому латание имиджа российской армии становится одной из задач её подготовки к большому наступлению. Особенно, если в Кремле планируют решить им все проблемы. Это, а вовсе не внутривидовая борьба, причина кадровых перестановок.

Кремль под Соледаром также с ужасом обнаружил, что проигрывает не только с имиджем "русских богатырей", но и генералов.

В Украине есть популярные генералы – Залужный, Марченко и другие. Есть по-своему популярный оппозиционный генерал Кривонос. Причём, их популярность реальная, а не сделана на "фабрике звёзд". Ничего похожего и близко нет в РФ. В результате возникает не обычная картинка войны, где иерархии чертей противостоит иерархия ангелов, а картинка, нарисованная Джоном Толкином. В ней зло имеет вид толпы безликих орков и только их вождь – личность, почти как в ролике с новогодней речью рутина, а противостоящее им добро состоит из сплошных ярких индивидуальностей. Соледар показа – у Кремля нет такой длинной скамейки "маршалов победы", какая был у Сталина. Захотелось кого-то красиво наградит, а некого, и все в РФ ощущают, что такие награждения профанация. В результате приходится менять Суровикина на Герасимова, имеющего более репрезентабельный вид.

Эти кадровые перестановки и те изменения в российской пропаганде, которые сейчас начнут происходить, показатель подготовки к большому наступлению. В рамках этой подготовки и появившееся 13 января откровение Андрея Илларионова, что с 16 января и в ближайшие к нему дни армия РФ непременно вторгнется из Беларуси. Илларионов, старый и "добрый крот" Кремля, призывает командование ЗСУ срочно сосредоточиться на северном направлении и отложить подготовку наступлений на южном и восточном участках фронта.

Илларионов гарантирует российское наступление из Беларуси в ближайшие дни с такой же стопроцентной уверенностью, с которой он в феврале 2022 г. гарантировал, что войны не будет. Масштабный обстрел всей Украины 14 января, в том числе пуски баллистических ракет по Киеву из Беларуси, должны были придать большую достоверность его словам. Но получилось, что из-за обстрела всем в Украине оказалось не до Илларионова и его советов. Очередная волна обсуждения вероятности и сроков вторжения из Беларуси не поднялась, но вполне вероятно начнёт подниматься на этой неделе.

Схема вторжения, изложенная Илларионовым, не отличается новизной и имеет очевидные дефекты. Общий её сюжет – Кремль планирует отрезать Украину от снабжения из Польши, для чего хочет дойти до Львова, заодно высадит десант под Одессой и двинется на Молдову, чтобы отрезать и от Румынии. После этого Украина окажется в изоляции, и Москва затянет петлю со всех сторон. Наступление на Киев на первом этапе будет манёвром, отвлекающим внимание ЗСУ от Волынского направления. Так как реализация этого плана потребует много войск, то наступать на Украину будет не 180-220 тыс., как в феврале, а полмиллиона, если не миллион солдат, для чего и начата вторая волна мобилизации.

Эта схема морально устарела в середине лета 2022 г. после изгнания рашистов с острова Змеиный. Её военные дефекты тоже достаточно очевидны и нет необходимости их разбирать. На данный момент выполнение такого плана нереально. То, что Илларионов пытается вновь ввести его в обсуждение свидетельствует о двух вещах: подготовке Москвой наступления на юге или востоке и боязнью ею встречного наступления армии Украины, подготовки которого у нас не скрывают. Но в Москве не знают, насколько ЗСУ к нему готовы, а также когда и где именно оно начнётся.

Независимо от того, кто раньше отдаст команду о наступлении Залужный или Герасимов, в генштабе РФ почти на 100% уверены – имитацию большого вторжения из Беларуси в этот момент надо будет предпринять для отвлечения сил ЗСУ. В военном аспекте это абсолютно логично, но политические риски, связанные с таким решением сложно точно просчитать. По этой причине некоторые российские аналитики в конце 2022 г. грустно говорили, имитация вторжения может закончиться тем, что белорусские шахтёр и трактористы с иностранными добровольцами займут половину страны и придётся начать операцию "Спасти лукашенко". Придётся, притом, что у Кремля желания спасать его нет.

В феврале по правому берегу Днепра на Киев наступала группировка в 45 тыс. рашистов. Сейчас российских войск в Беларуси достаточно для повтора такого наступления, но только в каком-то одном направлении – или на Киев, или на Волынь. Для наступления на обоих и так, чтобы захватить что-то и удержать, этого мало, даже с учётом привлечения армии лукашенко и экстренной переброской войск из РФ в процессе наступления. Поэтому Генштаб ЗСУ и спокоен. Когда рашистов в Беларуси скопится 70-80 тыс., тогда можно будет делать вывод, что идёт подготовка к чему-то большему, чем к отвлекающему манёвру.

Повторить такое вторжение, но уже в качестве имитации и отвлекающего манёвра Кремль уже может только один раз. Совершать регулярные военные вылазки из Беларуси или вести постоянные перестрелки на границе нельзя по политическим причинам. Поэтому, несмотря на то, что РФ с лета непрерывно ведёт наступательные действия на востоке на линии фронта в 150 км, она вторжения из Беларуси не предпринимает. Причина этому не столько виляния лукашенко, сколько военная нецелесообразность – такое вторжение логично предпринимать только после прорыва фронта на востоке, а не до того. Москва согласие лукашенко спросит в последнюю очередь, если вообще спросит. При этом Кремль через "хороших русских" и не только их продаёт эту ситуацию как продукт гениальной изворотливости лукашенко.

Повтор вторжения из Беларуси даже в формате имитации целесообразен только в случае крупного продвижения войск РФ на юго-востоке, а также в случае широкого вступления ЗСУ на территорию РФ или в Крым. Во втором случае Москва будет действовать по принципу – сгорел Белгород, гори и Беларусь. Есть ещё третий вариант условий, когда возможно такое вторжение, но он сугубо гипотетический из-за их сложности.

Что сейчас по-настоящему сильно треплет нервы Москве, так это бесконечные разговоры НАТО давать Украине танки или не давать, а если давать, то сколько и каких. Москву это нервирует не меньше, чем украинцев, так как Герасимов не может спланировать наступление, не зная даже приблизительно сколько танков у противника. Гиркин и Пригожин могут, так как россия велика – есть куда отступать, и они ни за что не отвечают, но генштаб себе такие вольности позволить не может. Если бы Шольц ясно сказал, что через неделю даст Украине 100 или 200 танков, то Герасимов с облегчением вздохнул бы и сел планировать операцию.

Но Шольц издевается над ним и ничего конкретно не говорит, из-за чего Герасимов не знает, сколько ему надо направить танков в Украину и что их там ждёт. Поэтому Герасимов вынужден оперировать данными разведки. Но она тоже ничего конкретно сказать не может, так как никто не знает переберутся те 200 танков США, Великобритании и Польши, которые стоят в Польше в Украину в нужный момент или останутся на месте.

В результате у Кремля так расшатались нервы, что после заявления Великобритании о передаче нам 14 танков и около 30 САУ, он отправил 14 января Машу захарову сообщить о внесение 36 британских госслужащих в свой "чёрный список". В том числе главу МИДа Джеймса Клевери, что де-факто сродни разрыву дипотношений. Этот демарш столь нелепый, что ведомство лаврова через Машу заявило – этот список полностью опубликован не будет, пусть британцы сами догадаются, кто ещё в нём. Великобритания на это отреагировала тем, что на следующий день специально для Москвы подтвердила – танки и САУ будут переданы Украине.

Заявление Великобритании несколько облегчило жизнь Герасимову, но парадокс ситуации в том, что тот, кто первым сейчас начнёт наступлением рискует крупно проиграть. Это одна из причин, по которым Запад не спешит с массовой передачей нам тяжёлых вооружений.