Кто может стать следующим главой Евросовета: в FT назвали кандидатов и указали на главную интригу

В Евросоюзе основным кандидатом на пост президента Европейского совета считают бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Также на эту должность рассматриваются действующие премьер-министры Испании Педро Санчес и Дании Мэтте Фредериксен.

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Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. По их словам, у Драги есть все шансы стать преемником нынешнего главы Евросовета Шарля Мишеля, который досрочно уходит с должности из-за участия в выборах в Европарламент в июне.

В то же время источник газеты, близкий к Драги, заявил, что он не претендует ни на одну из руководящих должностей в Европейском Союзе.

В ЕС также предполагают, что в скором времени на пост президента Евросовета появятся другие кандидаты.

Как пишет Financial Times, трудно предсказать развитие событий вокруг соглашений по замещению высших должностей в ЕС, поскольку это также зависит от результатов общеевропейских выборов.

Срочность поиска кандидата на пост главы Евросовета частично обусловлена тем, что его может временно возглавить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (чья страна будет председательствовать в Совете ЕС), если не удастся согласовать кандидатуру до ухода Мишеля.

Лидеры Евросоюза также могут назначить временного кандидата, чтобы не допустить председательства Орбана, отмечает Financial Times

Однако, по словам одного из источников, маловероятно, что Драги согласится на временную роль.

Среди других кандидатов – нынешние премьеры Испании Педро Санчес и Дании Мэтте Фредериксен.

В отличие от Драги они оба связаны с крупными европейскими политическими партиями, что является важным фактором при назначениях в ЕС.

Отсутствие партийной принадлежности "повредит" Драги, считает собеседник газеты.

Кроме того, в странах ЕС из Центральной и Восточной Европы уже давно жалуются, что руководящие должности слишком часто занимают западноевропейские политики, пишет Financial Times.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Шарль Мишель сказал, что в ЕС есть"множество инструментов", чтобы избежать председательства Орбана в Евросовете. Сам Мишель покинет пост до истечения срока своих полномочий в конце ноября. Поскольку с июля по декабрь в Совете ЕС председательствует Венгрия, ее премьер мог бы в итоге возглавить заседания Евросовета.

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