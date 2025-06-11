"Кто бы мог подумать, что будет такая эффективность": Трамп сказал, что его поразило в войне России против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Россией и Украиной доказала мощность дронов как современного оружия. Он отметил, что эти беспилотники стали настоящим прорывом при ведении военных действий.

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Об этом американский лидер сказал в интервью журналистке Миранде Дивайн для программы Pod Force One. По его словам, беспилотные летательные объекты – "новое популярное оружие", добавив, что "никто три года назад даже не представлял себе такого".

"Дроны – это новая вещь. Новое популярное оружие. Если посмотрите на эту ужасную войну между Россией и Украиной, которую мы пытаемся остановить, то увидите, что все это – война беспилотников", – заявил президент.

Трамп назвал это "удивительным", а дроны, по его словам, "быстрые и умные" и "действительно являются оружием для ведения войны". В то же время он подчеркнул, что Украина и Россия "используют беспилотники на таком уровне, о котором никто и не думал, что это возможно".

"Кто бы мог подумать, что беспилотник окажется таким мощным оружием! Но он заменяет множество других видов оружия, даже самолеты", – подчеркнул президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным сравнил кровавую войну, которую тот развязал против Украины, с дракой детей. Глава Белого дома считает, что Украине и России надо дать "еще немного побороться", прежде чем их "разнять".

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