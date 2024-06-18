В прошлом месяце помощник ведущего кандидата на выборах в ЕС от "Альтернативы для Германии" (AfD) был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Федеральная прокуратура Германии провела обыски в брюссельском офисе депутата Европарламента от правопопулистской партии. Бывшего сотрудника офиса Кра - гражданина Германии китайского происхождения Цзяня Г. - подозревают в том, что он действовал в качестве агента иностранной спецслужбы.

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Будучи ассистентом Кра, он имел прямой доступ ко всем материалам Европейского парламента. Генеральный прокурор ФРГ, в частности, обвиняет Цзяня Г. в передаче Китаю информации о переговорах в Европарламенте и в шпионаже за китайскими оппозиционерами в Германии. Цзянь Г. работал в офисе депутата от АдГ с 2019 года. Он был задержан в Дрездене 22 апреля и сейчас находится под стражей.

Ранее прокуратура Дрездена начала предварительное расследование против Максимилиана Кра по подозрению в получении денег из России и Китая. Эти процедуры, однако, никак не связаны с расследованием Федеральной прокуратуры Германии в отношении Цзяня Г., подчеркнули в Дрездене. Он подозревается давно и отдельно. Еще во время визита в Нью-Йорк в декабре 2023 года Кра был допрошен американской спецслужбой ФБР на предмет возможного получения "сомнительных платежей из близких Кремлю источников". Политик тогда подтвердил факт своего допроса в США, но обвинения в связях с Россией отвергал.

Ранее обыски были проведены в штаб-квартире партии "Альтернатива для Германии" в Ганновере. Немецкая прокуратура провела расследование по подозрению в нарушении закона о партийных пожертвованиях. Заместитель председателя "АдГ" Ансгар Шледде хранил партийные пожертвования, предположительно около €48 тысяч, на частном счете, в результате чего пожертвования не были должным образом задекларированы.

Предполагается, что Быстрон наличными или в виде криптовалюты получал деньги от ныне закрытого телеканала Voice of Europe за поддержку пророссийской политики в Европе. Об этом стало известно из публикаций, ссылающихся на данные чешской разведки. Сам Быстрон все категорически отрицает. По его словам, это попытка повлиять на результат будущих выборов в Европарламент.

Также, политик этот праворадикальный политик, использовал командировку в Литву, чтобы посетить Беларусь в конце прошлого года. Эту часть поездки он скрыл в предоставленном руководству Бундестага отчете о командировках. По словам источника в литовских пограничных органах, депутат от AfD въехал в Беларусь 16 ноября в приграничном городе Медининкай из Литвы и вернулся 19 ноября. На обратном пути в пограничном пункте пограничники проверили и записали имя водителя, сопровождавшего Быстрона. Цель визита депутата AfD в Беларусь осталась невыясненной. Партайгеноссе Быстрон является представителем AfD в комитете по иностранным делам Бундестага. Интересно, были ли те 48 тыс. евро на частном счете "пожертвовангиями" на партию, или же политик не зря ездил в Беларусь и целых три дня чем-то с кем-то там был занят.

Вообще, Беларусь стала просто "местом для причастия и просто святым хабом" для "политиков" из АдГ и с этой страной связана не только командировка Петра Быстрона.

На прошедших в Беларуси 25 февраля 2024 года парламентских выборах среди международных наблюдателей изначально были заявлены лишь представители стран СНГ. Наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), одной из задач которой является мониторинг выборов, белорусские власти решили не приглашать. В МИД РБ это решение объяснили "враждебностью" Запада. Но в последний момент ЦИК аккредитовал некоторых наблюдателей из стран ЕС. Догадайтесь откуда явился этот "наблюдатель"? А ним стал Линдеман, который заявил, что приехал по приглашению белорусского посольства в Берлине. Кто же такой Гуннар Линдеман? (не путайте с Тилем Линдеманном - солистом группы Рамштайн).

А Гуннар Линдеман - член правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), региональные отделения которой в отдельных федеральных землях Германии объявлены правоэкстремистскими. В 2016 году политик был избран в берлинский парламент. Линдеман (как и сама партия в целом) основной проблемой Германии считает мигрантов. Сам он при этом женат на женщине родом из Румынии. Депутат говорит об угрозе "исламизации Германии" и критикует помощь Германии Украине. Он неоднократно ездил в аннексированный Россией Крым и самопровозглашенные так называемые "ЛНР" и "ДНР", за что в 2019 году ему запретили въезд в Украину. Для белорусского госТВ Линдеман - ценная находка. Летом 2023 года на центральном государственном канале СТВ вышло 10-минутное интервью, в котором он дублирует основные посылы белорусских госСМИ: в Украине "нацистский режим", "война началась по вине Украины", а американцы - "настоящие кукловоды".

Наблюдатель с опытом на выборах автократов, Гуннар Линдеман "наблюдает" не впервые. В 2018 году он также в качестве "независимого наблюдателя" ездил в самопровозглашенную "ДНР", а в 2020 - в Россию на референдум по поправкам к конституции. Тогда многим независимым наблюдателям не удалось попасть на референдум, а те немногие, кто на нем присутствовали, заявляли о нарушениях. Также Гуннар Норберт Линдеманн, который пришел на участок в свое время еще и в Петербурге, считает, что Германии на выборах в Бундестаг "было бы чему поучиться у России".

Всякий раз, когда в сторону партии АдГ направлена критика ее оппонентов, Линдеман заявляет, что немецкие власти "хотят упразднить оппозицию" и сетует, что "с демократией в стране проблемы". На вопрос, почему, являясь представителем оппозиции в Германии, он мирится с устранением оппозиции в Беларуси, Линдеман уводит тему в другую сторону. Он пишет: "Вопрос состоит в том, почему так называемая вами оппозиция финансируется из средств западных (в основном американских) НКО". Знакомый всем кремлевский нарратив, заметили?

Это сравнение Германии с Беларусью или Россией прослеживается во всех его интервью и постах в соцсетях, где он хвалит российские СМИ, восхищается якобы низкими ценами в Беларуси и традиционно говорит о "глупости немецкого правительства".

Помимо Линдемана, среди "независимых наблюдателей" из Германии на белорусских выборах были Оливер Шнееманн (Oliver Schneemann), представитель по международным делам малой партии "Немецкая середина", известной антимиграционными и антисемитскими взглядами, а также Хайнц Вемайер (Heinz Wehmeier), глава "Немецко-российского товарищества", много лет участвовавший в культурных проектах между Германией и Беларусью. Ни об отсутствии конкуренции, ни о массовых задержаниях накануне выборов никто из них не обронил ни слова. Их вердикт: выборы были демократическими.

Кого белорусские власти выбрали наблюдателями, можно понять по словам председателя ЦИКа о том, что выборы они проводят "для себя". Против правых, расистских и антисемитских взглядов, которых придерживаются эти "независимые наблюдатели", в Германии в последние недели проходят массовые протесты. Неприятие обществом правых радикалов дошло до того, что даже немецкая католическая церковь заявила о недопустимости выбора таких партий. "Значит, тесные контакты нужно искать там, где АдГ будут рады", - написал Линдеман в соцсети "Х" (экс-Твиттер) в ответ.

Также с Беларусью связана, не поверите, и незадекларированная деятельности "крепкого хозяйственника", и по совместительству депутата от AfD Йорг Дорнау. Это было бы возможно и смешно, если бы не было так грустно, но открытие сельхозпредприятия ООО "Цыбулька-Бел" Йорга Дорнау благословил лично другой "крепкий хозяйственник" самопровозглашенный белорусский Президент Александр Лукашенко. Бизнес в Беларуси у немецкого политика появился еще в 2020 году. Компания, принадлежащая Дорнау, зарегистрирована как ООО "Цыбулька-Бел" возделывает несколько сотен гектаров белорусских сельскохозяйственных угодий, которые расположены в Лидском районе Гродненской области, неподалеку от литовско-польской границы. Агрокомпания занимается выращиванием овощей, корнеплодов и бахчевых культур. Дорнау не сообщал немецкому парламенту никакой информации о какой-либо предпринимательской деятельности в Беларуси и скрыл от финансовых органов свой бизнес в этой стране.

Кроме того, Дорнау обвиняют в плотной дружбе с начальником международного отдела издания "Берлинский телеграф", который финансируется Русским домом (Российским центром науки и культуры, который работает в Берлине).

Но что-то подсказывает, что белорусская капуста будет просто золотой, практически в прямом смысле этого слова, а первые шаги по Беларуси и "полезные советы начинающим огородникам" могут изменить походку всей жизни.

В свое время свою немецкую "походку" поменяли экс-канцлер Герхард Шредер, экс-глава основного железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn Хартмут Медорн, экс-руководитель немецким телекоммуникационным гигантом Deutsche Telekom Рон Зоммер, экс-президент интернет-провайдера T-Online и член совета директоров Deutsche Telekom Томас Холтроп, экс-председатель Бундесбанка Эрнст Вельтеке, экс-директор E.on-Ruhrgas Буркхарда Бергман, экс-офицер Штази Маттиас Варниг, экс глава представительства "Axel Springer- Россия" Регина фон Флемминг.

Ну да ладно с российско-белорусским следом и отдельными агентами, пардон депутатами от AfD.

Сам Глава праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла призвал власти Германии восстановить и снова ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток".

"Было бы правильно… отремонтировать "Северный поток", а также ввести его в эксплуатацию", — подчеркнул глава партии, отметив, что такого рода экономическая инфраструктура должна работать на благо развития Германии.

Ну да ладно, допустим, что он просто болеет за немецкую экономику. Но как объяснить, что председатель партии Тина Хрупалла также призывает к чествованию Красной армии в годовщину Сталинградской битвы, за что политика логично обвинили в поддержке российской пропаганды.

Вишенкой на торте в поддержке этой пропаганды является участие депутатов от AfD в кремлевских телешоу, в частности Соловьёва. В его программе обсуждался "превентивный ядерный удар" по Западу. Штеффен Котре заявил, что санкции Запада против РФ "бессмысленны", и призвал ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2", далее на шоу Котре заявил, что немецкие СМИ сделают все возможное, чтобы настроить немецкое общество против России. В своем видеообращении Котре отметил, что "потрясен" немецкими поставками оружия в Украину и сравнил ситуацию со Второй мировой войной, когда немецкое оружие также использовалось против русских.

Такую верность Кремлю отмечают и другие коллеги по парламенту. "Одной из отличительных черт сегодняшних представителей немецких праворадикальных слоев является близость к пропагандистским нарративам российского президента Владимира Путина. "Некоторые фразы, используемые политиками АдГ здесь, в Бундестаге, звучат точно так же, как те, что мы слышим от кремлевских пресс-секретарей. Эти речи пишут люди, которые очень близки к праворадикалам, а также к тем кругам, которые хотят распространять идеи Путина в Германии", -заявил в интервью DW эксперт по международным делам фракции ХДС Юрген Хардт (Jürgen Hardt)

Радует, что фракция "Альтернативы для Германии" не располагает значительным числом мест в Бундестаге, поэтому ее позиция не способна повлиять на окончательное решение немецкого правительства. Заявления партии часто поддают сомнению даже коллеги по парламенту. "Когда депутат от AfD ищет публичной солидарности с человеком, чья программа неделями ставит под сомнение право на существование и легитимность немецкого государства, по крайней мере это говорит само за себя", - заявил политик Свободной демократической партии, которая входит в коалицию.

Отличился в этой когорте Штефан Койтер, депутат Бундестага от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", который в составе делегации АдГ неоднократно ездил в аннексированный Крым и посещал конференции по парламентаризму в Москве, где общался со спикером Думы Вячеславом Володиным. В 2018 году поездку делегации "Альтернативы для Германии" для наблюдения за президентскими выборами в Крыму - в нее входил и Койтер - оплачивал российский парламент. Факт финансирования признал один из членов группы - Койтер же назвал свой визит в Крым служебной командировкой. В дополнение к портрету следует добавить, что завсегдатай эфиров НТВ, ВГРТК и ряда башкирских СМИ Штефан Койтер, массово рассылал фотографии с нацистской символикой, в том числе с изображениями Адольфа Гитлера, использовал нацистское приветствие "Зиг хайль" и высказывался оскорбительно в адрес евреев. Сам Койтер признал, что отправлял эти снимки через WhatsApp.

Но, если этого, кажется, мало, то депутаты партии в 2023 году переплюнули своих предыдущих коллег по AfD и по заданию ФСБ … судились со своим правительством, чтобы остановить помощь Украине.

Действовали они через своего агента — российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко, который является помощником Евгения Шмидта, депутата Бундестага от AfD казахского происхождения. По указаниям Сергиенко работали, в частности, депутаты Ульрих Ойме, Гаральд Вайель и собственно Евгений Шмидт.

Активная деятельность Сергиенко в Бундестаге привела к тому, что парламентская фракция AfD в прошлом году подала иск в Федеральный конституционный суд ФРГ о приостановлении поставок танков Украине. Журналисты утверждают, что иск финансировала ФСБ — речь шла о 160 тысячах евро.

Ойме и Вайель, распространяли в Европе нарративы о преследовании со стороны украинских властей верующих Русской Православной церкви в Украине (так называемой Украинской православной церкви Московского патриархата). Для этой дискредитации в апреле 2023 года Ойме даже написал и отправил Папе римскому письмо, в котором просил понтифика обратить внимание на "гонения на христиан в Украине". А Вайель, в свою очередь, озвучил эти же обвинения на сессии ПАСЕ. Оба депутата действовали при содействии Сергиенко.

Установлено, что куратором Сергиенко является сотрудник Девятого управления Департамента оперативной информации Пятой службы ФСБ Илья Вечтомов. Это управление занимается именно Украиной.

Сам Вечтомов имеет второй паспорт на имя Ильи Векшина. Под этим именем он путешествовал по другим странам, в частности посещал в Турцию и Беларусь, где встречался с завербованными гражданами Украины. Без Беларуси AfD уже никуда.

Члены АдГ систематически посещают РФ и оккупированный ею Крым, настаивают на необходимости улучшения отношений с Москвой и снятия антироссийских санкций. Некоторые ее представители высказываются против членства Украины в НАТО, а также в целом против расширения Альянса на восток, называя это "уважением интересов России".