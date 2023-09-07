Начиная с 2014 года, Российская Федерация проводит незаконные референдумы и выборы на временно оккупированных территориях Украины – Автономной Республике Крым, городе Севастополь, частях Донецкой, Луганской областей, а с 2022 года – на территории Херсонской и Запорожской областей Украины. Проведение Российской Федерацией выборов на временно оккупированной территории противоречит нормам международного права и Конституции Украины. Российские оккупационные администрации принудительно привлекают к участию в выборах граждан Украины — жителей временно оккупированных территорий, используя шантаж, устрашение, насильственную паспортизацию, замену украинских идентификационных документов на их российские аналоги. Фейковый референдум 2022 года показал, что украинские граждане отказываются принимать участие в таких мероприятиях.

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В сентябре 2023 года российские оккупационные власти планируют прибегнуть к уже апробированной тактике: проводить "выездные выборы" и растянуть "голосование" на несколько дней. Проводя избирательные мероприятия во время активных боевых действий, российские оккупационные власти подвергают опасности жителей временно оккупированных территорий Украины, поэтому международное сообщество должно признать результаты этих псевдо выборов такими, что не будут иметь никаких правовых последствий. На организаторов фейковых выборов необходимо наложить международные санкции, а на активных участников таких выборов должно быть распространено международное преследование и они должны быть привлечены к уголовной ответственности. Участие иностранных наблюдателей в выборах на временно оккупированных территориях Украины должно быть признано незаконным, потому что такие лица фактически становятся соучастниками преступлений государства-агрессора.

Проведение Кремлем очередных псевдо выборов станет своеобразным "обнаружением" одиозных пророссийских общественных деятелей в Европе. Не может идти речи о демократии или референдумах, или выборах на оккупированных территориях, где царит насилие и беззаконие. Временно оккупированные территории Украины российские власти населяют жителями России для участия в выборах с целью, чтобы выходцы из "глубинной России" стали основной силой для имитации проведения этого фейкового мероприятия. Так называемые выборы на неконтролируемых украинским правительством территориях нарушают устав ООН, суверенитет и территориальную целостность Украины. Следовательно, ни один выборный орган Российской Федерации, выборы в который состоятся на временно оккупированных территориях Украины, после этого не может быть признан легитимным, он автоматически теряет свою субъектность. Намерение российских оккупационных властей провести выборы в местные "органы власти" на неконтролируемых украинскими властями территориях свидетельствует об окончательной деградации избирательной системы России. Эта система не может считаться даже обеспечивающей минимальную реализацию демократических норм и свобод в обществе. Незаконные действия Российской Федерации по псевдо выборам на временно оккупированных территориях ещё раз подтверждают невозможность проведения мирных переговоров для полного вывода российских войск с международно признанной территории Украины. РФ должна испытать новые жёсткие санкции и углубление международной изоляции.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что отказ украинцев на неконтролируемых украинским правительством территориях участвовать в агитации или организации соответствующих мероприятий, заставил РФ привозить так называемых наблюдателей, агитаторов и организаторов с временно оккупированного Крыма или собственной территории. К тому же, несмотря на допуск к "выборам" четырех партий, оккупанты действительно дают возможность продвигаться только одной, которая помогает Путину руководить Россией. Следовательно, любая электоральная конкуренция отсутствует по определению. Россияне имитируют демократию под названием "выборы", заставляют жителей голосовать под дулом автомата. Кроме того, кто трудоустроился в оккупационных органах администрации, то есть находится на финансировании бюджета России, обязательно должен прибыть на "избирательные участки". Создаётся видимость альтернативы какой-то "оппозиции", которая на самом деле является марионеткой и руководствуется Кремлём. Разрешается агитировать только за пропутинскую партию "Единая Россия" и уже до самых псевдо выборов нарисована "рекордная её поддержка" в 89% голосов. Всё это не имеет ничего общего с реалиями жизни, особенно после освобождения украинских земель от вражеских солдат. Устроенные агрессором фарс и другие фейки Кремля не изменят планов украинских военных по деоккупации. Служба безопасности Украины установила более 3,5 тысячи организаторов и участников фейковых "выборов" РФ во временно оккупированных украинских регионах. Установлено, что представителям так называемых избирательных комитетов захватчики обещают денежное вознаграждение в размере более 10 тысяч российских рублей. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что одной из задач россиян, проводящих фейковые выборы, стала необходимость принудительно привлечь больше людей в армию РФ. Агрессор хочет ввести временно оккупированные территории в правовое поле Российской Федерации с целью развития мобилизационной инфраструктуры. Деятельность движения сопротивления, уничтожение оккупационных административных центров и коллаборационистов, а главное – освобождение украинских земель украинскими силами обороны – это комплексные меры по разрушению планов насильственной русификации, которые уже были в украинской истории, начиная с Петра I и Екатерины II.