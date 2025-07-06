"Украина не пойдет ни на какие ограничения": в МИД ответили на одно из требований России

Украина никогда не согласится ни на какие ограничения собственной обороноспособности. Речь идет как о численности и вооружении украинского войска, так и о работе украинского ВПК и военной помощи от союзников.

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И даже те страны-члены НАТО, которые не хотят видеть наше государство членом блока, не будут давить на Киев с требованием согласиться на это требование государства-агрессора. Официальную позицию Украины по этому поводу озвучил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий в подкасте "Ґрунт з Нотевським".

Комментируя одно из ключевых требований России по сокращению украинской армии и ее вооружений, а также остановки военной помощи от союзников и развития украинского ВПК, Тихий подчеркнул, что государство ни при каких условиях не согласится на любые ограничения обороноспособности Украины.

"Никогда Украина не пойдет ни на какие ограничения своей обороноспособности. Это касается и Вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса и оборонной поддержки от партнеров", – подчеркнул представитель МИД.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил: несмотря на то, что среди членов НАТО пока нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс, никто из них не будет диктовать Киеву согласиться на ограничение способности защищаться от агрессора.

Тихий также отметил, что Украина работает над усилением своего оборонно-промышленного комплекса, в частности продолжается привлечение инвестиций.

"У нас сейчас основной приоритет на всех переговорах – это привлечение инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. Это взаимовыгодно нам и партнерам. Они получают доступ к совместному производству и технологиям. Украина уже имеет технологии, которых нет ни у кого", – подчеркнул спикер МИД.

Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся уже второй раунд переговоров между Украиной и Россией, на начале которых настаивал президент США Дональд Трамп. На этих переговорах Россия продолжила выдвигать свои ультимативные требования, равнозначные капитуляции Украины. Среди них – вывод украинских войск из частично оккупированных агрессором украинских регионов в их административных границах, резкое сокращение численности и вооружений украинской армии, "нейтральный статус" нашего государства и закрепление в Конституции отказа от намерений вступить в НАТО, не требовать у агрессора выплаты репараций, гарантировать "защиту прав русскоязычных" и т.д.

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