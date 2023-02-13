Блог | Сергей Климовский: Кремль и партия "Все пропало" вошли в режим выжидания

В Кремле решили ещё полгода повоевать, а там будет видно – хоронить путина или как. Но эта идея нравится не всем в кремлёвском пространстве и реакция на неё разных "башен" и "полубашен" неодинакова. Некоторые из них тихо строят планы на жизнь после путина.

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В этом контексте интересен запуск процесса переформирования партии "Всё не так" в партию "Всё пропало". У неё уже минимум два популярных спикера – Гиркин и бизнесмен Дмитрий Потапенко. Гиркин, комментируя начатое Герасимовым в феврале наступление, вместо своего обычного – не оттуда и не так надо было наступать, вдруг стал говорить, что всё пропало и это наступление провалится. Умеренный рашист Потапенко оставил темы налогов и маркетинга, и тоже вдруг сообщил – всё пропало. Пропало, так как завод дронов в Иране в Тебризе разрушен. Теперь нечем будет атаковать колоны "Леопардов", поскольку стаи "Шахедов" не взлетят и не уничтожат их. Остаётся только ждать появления украинских танков в Белгородской области.

Официальное сообщение о первой распродаже золота и юаней из фонда национального благосостояния в связи с большим дефицитом в бюджете РФ за январь уже вызвало волну прогнозов и расчётов на сколько в условиях войны хватит этого фонда. Обсуждать вопрос, когда закончатся деньги и придётся включать печатный станок, стали не только "хорошие русские" в эмиграции, но и плохие в РФ. Их прогнозы варьируют – полтора-два года такой жизни и всё – экономика РФ пропала. Совсем исчезнуть ни одна экономика, разумеется, не может, но перейти от рынка к натуральному хозяйству и бартеру, как призывал граф Лев Толстой, можно. Но уже тогда не всем такое нравилось, поэтому движение толстовцев в холщовых рубахах, подпоясанных верёвками из конопли, сошло на нет. Большевики уважали Толстого как зеркало революции, но были индустриалистами и в этом расходились с его сермяжной правдой.

Введение 5 февраля максимальной цены на бензин, солярку и другие нефтепродукты из РФ тоже дало пищу для размышлений, когда у РФ закончатся деньги. Все убедились, что в сочетании с полным или частичным отказом G7, Австралии и Японии этот метод работает. Виртуальный саммит министров энергетики стран ОПЕК+ не стал 1 февраля ни поднимать, ни сокращать общий уровень добычи нефти и оставил квоты как есть. Но с весны следует ждать роста её добычи, снижения цен и пересмотра правил. Дыра в бюджете и в ВВП РФ расширится, и партия "Всё пропало" получит новую информацию для размышлений.

Потере РФ мирового рынка оружия уделяется меньше внимания, чем потери ею рынка газа и нефти, притом, что её доходы от него были сопоставимы с доходами от продажи нефти и нефтепродуктов. Но Индия и другие крупные покупатели с 2022 г. отказываются от долгосрочных контрактов с РФ, так как не знают, доживёт ли та до сроков их окончания. РФ может продавать только то, что у неё есть на складах, но и тут её возможности ограничены из-за войны с Украиной. На африканском рынке легких вооружений РФ начинает теснить Китай, предлагающий тот же ассортимент, но дешевле. Некоторые покупатели в Африке оружие у РФ берут, но платить за него не спешат, на что в январе жаловался путин. Это одна из причин, по которой лавров снова полетел в Африку. Пора ему уже просить у начальства почётный титул – лавров Африканский. Вскоре в Африку вернут и Пригожина, так как там зреет большой антироссийский скандал. Симоньян ещё будет писать о чёрных русофобах, не жалея чёрных красок.

Партия "Всё пропало" намерена ныть и ждать, чем закончится наступление Герасимова, а там видно будет. В этом её стратегия идентична стратегии тех, кто отправил Герасимова в наступление, с которым он предпочитал бы не спешить. Но путин в Волгограде 2 февраля скомандовал ему идти в наступление и оккупировать до марта всю Донецкую и Луганскую область, и Герасимову ничего не оставалось делать как выполнять. По свидетельствам тех, кто на фронте, рашисты с 5 февраля действительно начали хаотичную активность на разных направлениях от Угледара до Дворичного.

Путин отдал этот приказ Герасимову так как находится в вилке сакральных дат между 23-24 февраля и 16 марта, когда в РФ отмечают день захвата Крыма. Кремль не может позволить себе молчать и ничего не изрекать в этот период, особенно в текущий момент. Если молчать, то для россиян это будет как Новый год без поздравления путина, и возникнет вопрос, а жив ли путин? Рашисты в очередной раз оказались заложниками ритуалов, которые сами создали.

Поэтому в офисе Кириенко, как реального главы администрации президента РФ, возникла идея отправить путина в турне по сшиванию скрепами государства, чтобы оно не распалось. Даты поездок в Свято-Ленинград и Волгоград определены регламентом, а в Архангельскую область 10 февраля смотреть на шишки лицо, похожее на путин, полетело исключительно по воле Кириенко во избежание выхода Поморья из РФ. Смотреть на шишки и щупать их можно без специальной подготовки. До 20 февраля Кириенко отправит ещё куда-нибудь путина, по всей видимости на Урал или за Урал.

21 февраля путин обратится к федеральному собранию с ежегодным посланием о текущем моменте. К народу он обратится 22 февраля на концерте в Лужниках, куда обещают собрать 200 тыс. зрителей. К армии обратится 23 февраля, а 24 февраля обратится к международному сообществу и к населению РФ уже как единому целому. Становится понятно, почему датой вторжения было выбрано именно 24 февраля, рассчитывали, что его можно будет добавить к 23 февраля и сделать общий выходной длинной в два дня. Что будет изрекать путин после 24 февраля в канцелярии у Кириенко пока не знают, и следуют общей стратегии – дожить до 24 февраля, а там посмотрим, что Герасимов покажет.

Сам Герасимов и его генштаб выбрали стратегию растягивания фронта. Причём, во всех смыслах.

Стартом было ИПСО с участием Илларионова, который категорично предупредил всех – 16 января или в близкие к нему дни армия РФ непременно вторгнется из Беларуси, высадит десант в Одесской области, захватит Молдову и сомкнёт свои "клещи" на западных границах Украины. ЗСУ надо всё бросить и готовится отражать удары с этих направлений. После этого заявления репутация Илларионова как "хорошего русского" безвозвратно сгорела в топке. Но Герасимов операцию продолжил и в ночь с 10 на 11 февраля авиация РФ бомбила Одесскую область, остров Змеиный и был атакован мост в Затоке. Это отвлекающий манёвр и изучение нашего ПВО. Тем же, но осторожней, авиация РФ занимается в Беларуси, где отрабатывает упражнение взлёт – посадка, а её разведка внимательно следит за нашей реакцией.

Это можно назвать максимальным натягиванием "совы" на глобус Украины. Больше него только пуск ракеты с корабля РФ в Чёрном море 10 февраля через территорию Молдовы и Румынии. Герасимов планировал посмотреть на реакцию НАТО и на реакции обеих стран, если ракета будет сбита над их территориями и на них упадут её обломки. В Белом доме рекомендовали Румынии, как и Польше, сделать вид, что ничего не произошло. После атаки на мост Залужный 11 февраля связался с Марком Милли, начальником объединённых штабов США, чтобы узнать его мнение по поводу использования РФ морских дронов.

Помимо разведки и отвлекающего манёвра Герасимов хочет таким способом изучить и возможность массированной ракетной и авиационной атаки по транспортным артериям из Румынии и Польши, с привлечением к ней тех кораблей РФ, которые второй год болтаются в Средиземном море. Решиться на эту атаку Герасимов может только с согласия Кремля, а там его раньше 25 февраля не дадут и не факт, что дадут вообще, так как возник замкнутый круг.

Герасимов доказывает Кремлю, что он не может эффективно наступать, пока противнику подвозят боеприпасы и оружие, и требует разрешения. Кремль отвечает, что пока Герасимов не оккупирует всю Донецкую область он разрешения на атаку не получит, поскольку она содержит много военно-политических рисков. При этом ни о каких "клещах Илларионова" речь не идёт. Всё гораздо скромнее. Такая атака будет предпринята, если Герасимов сможет продвинуться на 50-70 км. В этом случае он начнёт реализовывать план наступления из РФ с северо-востока через Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области, продолжит движение с востока и начнёт наступление с юга из Запорожской области. Если всё получится, то тогда Кремль сможет запускать план раздела Украины по Днепру и объявить левобережье неким государством Медведчука. План, который Кремль называет "две Кореи".

Но для этого надо два условия. Первое, чтобы Герасимов продвинулся на 50 км. Второе, раньше, чем начало марта Герасимов разрешения на завоевание царства для Медведчука не получит так как масштабные боевые действия в Белгородской области, когда путин будет выступать на стадионе в Лужниках, совсем ни к чему Кремлю. Вероятно, Герасимову дадут срок даже до 16 марта, чтобы путин мог спокойно порассуждать и о сакральности Крыма в истории Московии. Неожиданностями в Кремле уже сыты по горло.

В результате Кремль ждёт от Герасимова продвижения до середины марта в Донецкой и Луганской областях, а тот делает что может – растягивает фронт и атакует по всей дуге от Угледара до Дворичного в поисках бреши. Параллельно докручивает ИПСО с "клещами Илларионова", обстреливает Харьковскую, Сумскую и Черниговскую область, чтобы отвлечь внимание Залужного, и продолжает изучать систему нашего ПВО и ПРО ракетными пусками. В совокупности это называется распыление сил противника.

Наступать с юга на Запорожье он не рискует по двум причинам. Во-первых, Суровикин там нарыл траншей и наставил пирамидок, чем ограничил пространство для наступления. Во-вторых, Герасимов боится нашего наступления на Мелитополь, поэтому оставляет траншеи и пирамидки на месте до того времени, как он сможет продвинуться в Донецкой области. Если сможет.

Партия "Всё пропало" грустно смотрит на наступление Герасимова, понимая, в результате него получит города и сёла, разрушенные как Соледар, где из 11 тысяч осталось 500 жителей. Можно сколько угодно успокаивать себя тем, что там под землёй есть соль, литий, уголь, газ и ещё медные и алюминиевые кабеля, но проблема, как и когда их можно будет добыть, и во сколько это обойдётся. Поэтому Кремль и бизнес просят Герасимова наступать как-нибудь так, чтобы хоть Авдеевский коксохимический завод взять не сильно разрушенным.

Если Герасимов к 20 марта не выйдет на западный край Донецкой области, то ему срок сместят куда-то на апрель, а затем на май. Пока эта задача не будет выполнена выдача ему разрешения на "клещи" в направлении Харькова и Запорожья под большим сомнением.

В режим выжидания вошли не только Кремль и партия "Всё пропало", но и "внешние чекисты", живущие на Западе на проценты от золота Коминтерна и КПСС, и пытающиеся убедить "внутренних чекистов" в Кремле побыстрее начать транзит власти. Так как убедить не удаётся, то "внешние" тоже взяли паузу. Поэтому два главных их спикера – профессор Соловей и Сергей Жирнов, он же "Генерал СВР", перестали обсуждать здоровье путина и связанные с ним темы. Профессор Соловей вообще ушёл в астрал – занялся психотерапией и сделал две неудачные попытки объяснить, чем менталитет и характер украинцев отличается от россиян.

Профессор зря мучился. Мог бы просто рекомендовать посмотреть недавнюю репризу КВН-шоу "Уральских пельменей" под названием "Чат Бориса Джонсона". Начинается она с того, что экс-премьер Великобритании хочет сварить себе картошку, но обнаруживает, что газа в плите нет. Джонсон достаёт телефон и задаёт в чате вопрос: у кого ещё нет газа и что делать. Вся Европа ему отвечает, что у неё тоже нет газа, дров и соли, немцы пишут, что выменивают у РФ одно полено на слиток золота, а украинцы спрашивают, что такое огонь, картошка и соль. Периодические в чат влезают русские и радостно говорят, что у них всё есть в избытке, а солью они дороги посыпают. Джонсон пытается их удалить и заблокировать, но русские не удаляются и в итоге заключают в чате сделку с китайцами на поставку им газа, а Джонсон грызёт сырую картошку без соли.

Реприза привлекает внимание не сюжетом в стиле советского агитпропа, а реакцией на неё зала, который заливается смехом совершенно искренне, а не из-за боязни, что ФСБ арестует на выходе тех, кто не смеялся. Российская публика смеялась так, как она всегда смеялась на всех КВНах и на репризах Задорнова о тупых американцах. Сидящие в зале явно ощущали себя великими и вершителями судеб планеты. Профессор Соловей мог бы показать репризу "Уральских пельменей" у себя на Ютуб-канале и закрыть тему отличий между украинцами и россиянами без комментариев. Всё слишком очевидно. Но по понятным причинам он это не сделает и вскоре опять начнёт говорить, что после войны украинцы должны примириться с россиянами и всё им простить в силу географии. Он явно не учитывает, что география может измениться.