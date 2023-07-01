Уголовники никогда не становились героями. Данный случай не исключение. Ожидать какую-то революцию и государственный переворот в России со стороны Пригожина это то же самое, что ожидать снег в республике Конго. Организовать госпереворот в какой-либо стране центральной Африки он может, только не в России. Изначально задача Пригожина и вагнеровцев состояла лишь в одном – припугнуть Минобороны и заставить их считаться с силой ЧВК.

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Их беспрепятственное продвижение до границ Московской области объясняется абсолютной дезорганизацией силовых структур России и их неспособностью сопротивляться хорошо вооруженным и боеспособным военным формированиям. Такую же картину мы видели во время рейда Русского легиона в Белгородскую область. Отсюда можно сделать вывод – если получится создать в Украине хорошо вооруженную и мобильную русскую армию, то под флагами новой России или Ингрии или чего угодно она может без особого труда взять тот же Белгород и за день дойти до Москвы. Вот тогда точно начнется гражданская война, которой так боятся в Кремле и в Останкино.

Что мы имеем в сухом остатке кроме того, что ни Пригожина, ни его уголовников не арестовали за попытку мятежа и не расстреляли? Мы имеем прямое доказательство со слов самого президента Вовы Путина, что ВЧК Вагнер финансировалась государством на 100%. Данное признание главой государства очень радует. Эта организация признана в Соединенных Штатах транснациональной преступной организацией (читай - террористической). Остается лишь немного подтолкнуть американских законодателей к принятию Закона, который поставит клеймо на России, как на спонсоре терроризма. Тогда для Украины открываются неограниченные возможности по части военного и технического обеспечения ВСУ с участием американских инструкторов. После чего, если мы сравним силы противоборствующих сторон с жизнью природы, то со львом будет "воевать" петух.