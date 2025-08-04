28 вересня в Молдові відбудуться парламентські вибори. Чому це має турбувати Київ і всю Європу? Для рф - це чергова спецоперація. Зараз Молдова - майданчик для випробовування дезінформаційних, інформаційно-психологічних та кібероперацій.

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Президентка Молдови Санду зробила заяву - попередження про те, що росія готує масштабне втручання у вибори до парламенту. "Росія прагне вже цієї осені встановити контроль над Молдовою та готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори, заплановані на вересень. Кремль вкладає ресурси у створення кількох політичних проєктів, щоб провести своїх представників до наступного складу парламенту", — сказала Санду після засідання Вищої ради безпеки країни.

3 серпня ЦВК Молдови зареєструвала політичне об’єднання проросійського експрезидента Ігоря Додона - "Патріотичний виборчий блок" (Blocul Electoral Patriotic), до якого увійшли "Партія соціалістів", "Серце Молдови" та "Майбутнє Молдови".

Нагадаю, що дуже драматичними були восени минулого року і президентські вибори в Молдові. Мая Санду вирвала перемогу у проросійського кандидата Александра Стояногло. Це був бій за майбутнє Молдови. Своєю перемогою Санду підтвердила курс Молдови до ЄС. Александр Стояногло заявляв про готовність перемовин з путіним і відновлення авіасполучення з москвою. Під час президентських виборів масово скуповувались голоси виборців. Систему скупівлі голосів назвали "Мережею Шора", оскільки за нею стояв олігарх-втікач Ілан Шор, який проживає в Москві і має низку супермаркетів.

Молдова - парламентська республіка. Майбутній парламент може суттєво змінити курс Молдови і перетворити роль Санду на спостерігача. Чи зможе Мая Санду зберегти вплив своєї партії - PAS? Який буде сформовано уряд - проєвропейський чи проросійський? На кону суверенітет Молдови і європейська безпека!

Кремль планує захопити владу в Кишиневі і розмістити свої війська в Придністровʼї, що створює для Києва величезні проблеми. Якщо події підуть таким чином, то для України відкриється ще один фронт. Про це попереджають аналітики на сторінках всіх світових ЗМІ.

Європейські розвідки вже запропонували Молдові свою допомогу.