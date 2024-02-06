Кремль активизировал политическую агентуру в Европе. Как ультраправые действуют против Украины

На волне проблем миграции, экономики и роста разочарования в традиционных партиях в Европе наблюдается подъем ультраправых, значительно улучшивших свое электоральное положение во многих странах ЕС.

Россия уже много лет активно финансирует таких политиков по всей Европе, а они действуют в ее интересах. Примеров сотрудничества много, чего только стоят официально установленные связи с Москвой ультраправой партии Франции "Национальное собрание" Марин Ле Пен. В прошлом году Национальная ассамблея страны обнародовала отчет, в котором ее назвали "передающей станцией" для распространения российской дезинформации.

Основная цель Москвы в использовании ультраправых – хаос в ЕС, а при идеальной ситуации – развал союза. После полномасштабного вторжения РФ к этой цели добавилась еще одна – противодействие помощи Украине.

О том, как Москва использует ультраправых европейских политиков против ЕС и Украины, – в материале OBOZ.UA.

Синхронная "случайность"

Захватническая идеология "русского мира" явно пришлась по душе маргинальным европейским политикам. Большинство из них довольно агрессивно комментируют войну РФ в Украине с помощью кремлевских нарративов и прямым текстом говорят о разделе нашей страны. Россия пытается использовать такие заявления, чтобы поссорить Украину с соседями.

Так, лидер ультраправой румынской партии AUR Клаудиу Тырзиу заявил, что "готов пожертвовать членством Румынии в НАТО, аннексировав территории Украины". Речь шла о Бессарабии и Северной Буковине.

Почти одновременно аналогичное заявление сделал Ласло Тороцкаи, лидер венгерского движения "Наша Родина", взявшего на прицел Закарпатье.

Российские СМИ, конечно, подхватили эти высказывания и закричали о том, что "страны НАТО спят и видят, чтобы разделить Украину". Некоторые видят в синхронности подобных заявлений "руку Кремля", ведь это укладывается в концепцию, которую Россия предлагала еще задолго до вторжения и продолжает озвучивать сегодня: "распределение" украинских территорий между Западом и РФ.

Нидерланды могут отвернуться от Украины

В конце прошлого года на парламентских выборах в Нидерландах победила Партия свободы (PVV), во главе которой стоит правый популист Герт Вилдерс, выступающий против иммиграции, ислама и членства страны в ЕС. Отдельные горячие поздравления с победой на выборах Вилдерс получил и из РФ, где его считают "сторонником России". Вилдерс приезжал в Москву в 2018 году, четыре года спустя после незаконной аннексии Россией Крыма, и встречался с депутатами и чиновниками, а также выступал в Госдуме.

Нидерланды сегодня являются одним из главных союзников Украины против российской агрессии. При этом Вилдерс имеет определенные пророссийские взгляды и выступает за прекращение предоставления нашей стране как экономической, так и военной помощи и против антироссийских санкций. Принимая во внимание пример премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который после победы на выборах воплотил свои лозунги в реальные действия и прекратил помощь Украине, чего-то подобного можно ожидать и в отношении Вилдерса, конечно, при условии, что он возглавит правительство. Это может поставить под вопрос "истребительный альянс", в котором участвуют преимущественно нидерландские F-16.

С началом полномасштабного вторжения Вилдерс как будто "дистанцировался от Кремля", назвав агрессию России ошибкой. Однако уже несколько дней спустя после российского нападения его партия выступила за провозглашение нейтралитета Нидерландов в войне, но инициатива провалилась в парламенте. Политические обозреватели королевства указывают, что его правительство вряд ли будет так же активно помогать Украине, как это было при действующем премьере Нидерландов Марке Рютте.

Под угрозой – Австрия и Германия

Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает самую популярную в республике партию Герберта Кикля (Австрийская партия свободы, АПС) прокремлевской из-за ее отношения к украинской войне. АПС ранее неоднократно призывала прекратить финансирование Украины, является евроскептической и выступает за снятие санкций с России.

"Это бесспорно прокремлевская партия. Она использует только кремлевскую риторику, когда речь идет об описании украинской войны. Как у партии у нее есть договор о дружбе с партией российского президента ("Единой Россией")", – сказал Нехаммер.

Следует отметить, что в прошлом году на досрочных парламентских выборах эта партия показала наибольший рост и заняла второе место с историческим для себя результатом более 25%, что примерно на 10% больше, чем было в парламенте предыдущего созыва, а ее председатель Кикль сейчас опережает по опросам действующего канцлера.

Еще более интересные новости приходят из Германии, где депутаты партии "Альтернатива для Германии" (AfD) по заданию ФСБ РФ судились с немецким правительством, чтобы остановить помощь Украине. Об этом написало российское издание The Insider в своем расследовании. У этой партии тесные связи с Кремлем из-за великого друга Путина – экс-канцлера Герхарда Шредера. Она придерживается четко выраженной антиевропейской и антиукраинской позиции, ее руководство призывает прекратить военную помощь Украине и договориться с Россией.

При этом AfD в последнее время все больше играет заметную роль в Германии и готовится к победе на очередных выборах в 2024 году, где, по опросам, может взять 20-22%. Основная часть электората AfD проживает на территории бывшей Восточной Германии, долгое время находившейся под контролем СССР.

В Кремле приветствуют деятельность ультраправых

Сразу после полномасштабного вторжения Россия стала токсичной даже для своих европейских политических проектов, по крайней мере официально. Через два года войны ситуация изменилась, большинство ультраправых ЕС открыто поддерживают политику агрессора и активно продвигают российские нарративы. В Кремле также перестали стесняться и уже во весь голос заявляют о своей поддержке.

"Несистемная оппозиция есть и на Западе. И наша задача – всячески поддерживать таких политиков и их партии, помогая им добиться достойных результатов на выборах. Таким образом, кто-то из них и превратится из несистемных оппозиционеров в новую часть политического истеблишмента. А их приход в государственное управление способен радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире", – заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Правопопулисты пытаются разрушить европейскую и трансатлантическую солидарность

"Сейчас в европейской политике мы наблюдаем волну побед правых партий. Одной из тем, которая способствовала такому развитию событий, – проблема миграции" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Большинство традиционных правых партий выступают против российской агрессии. Вместе с тем, есть некоторые крайне правые партии, поддерживаемые Кремлем и им используемые. Так, в частности, в связях с Кремлем подозревают "Альтернативу для Германии". Вообще, в своей подрывной деятельности в Европе и мире Кремль пытается использовать как крайне правые, так и крайне левые партии, то есть все те партии, которые вносят хаос и пытаются подорвать стабильность в западном обществе.

Угроза для нас может быть тогда, когда правопопулистская партия пытается объяснять внутренние проблемы и трудности в стране войной в Украине или когда такая партия начинает заигрывать с Россией для получения, например, дешевых энергоносителей.

Опасность правопопулистов проявляется в том, что некоторые из них пытаются разрушить европейскую и трансатлантическую солидарность в поддержке и призывают к умиротворению агрессора за счет Украины", – подчеркнул Александр Мережко.

Крайне правые стремятся развалить ЕС

"Нынешняя активность европейских правых экстремистов и возможный приход их к власти проблема не только Украины. В большей степени может пострадать ЕС, ведь они будут стремиться к разрушению союза" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил эксперт по международным отношениям Сергей Таран.

"Во многих странах Европы крайне правые экстремисты могут представлять угрозу. Например, в Германии или Франции они не имеют относительно высоких результатов. Это проблема, особенно для Евросоюза, ведь в случае получения реальной власти такие силы более реально могут инициировать развал ЕС. Я думаю, им это не удастся, но они будут стремиться.

Конечно, Россия делает на такие силы ставку. Основное, что нужно Кремлю от них, – не противодействие Украине, а дестабилизация ЕС. Но они используют РФ, а точнее ее ресурсы, чтобы получить власть.

Преувеличивать их влияние все же не следует, но угроза существует. Так или иначе, Украине нужно налаживать сотрудничество со всеми политическими силами ЕС и давать меньше причин для скандала. Ведь их такие партии охотно разносят в инфопространстве своих стран для получения еще одного повода, чтобы выступить против помощи", – отметил Сергей Таран.