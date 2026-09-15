Кравченко опубликовал новые записи в отношении директора НАБУ Кривоноса: в чём его обвиняют

Отстраненный от должности генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обнародовал новые записи, в которых фигурирует директор НАБУ Семен Кривонос в контексте уголовного дела 2014 года. Согласно материалам, представленным Кравченко, Кривоноса тогда связывали с вымогательством 72 тысяч долларов за оформление земельного участка в Киевской области.

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Об этом Руслан Кравченко рассказал в видео, опубликованном на собственном канале в YouTube. В материалах воспроизводятся обстоятельства дела, записи переговоров и действия фигурантов.

Что произошло с земельным участком

Речь идет об участке площадью 0,25 га в Тарасовке Обуховского района Киевской области. В 2014 году председатель Старобезрадичевского сельского совета Петр Горбаченко вместе с несколькими другими лицами якобы вымогал у заявителя Владислава Рузматова 72 тысячи долларов за его получение. Изначально, как указано в материалах, сумма якобы составляла 120 тысяч долларов.

К самой схеме якобы были привлечены также Виталий Булашенко, Виталий Оверченко и Дмитрий Шнайдер. Рузматов после этого обратился к правоохранителям и действовал под их контролем.

По замыслу, землю должны были бесплатно оформить на Оверченко, после чего перепродать её Рузматову. Решение о передаче участка сельсовет якобы принял, а 30 сентября 2014 года право собственности на землю зарегистрировали на имя Оверченко.

Впоследствии Оверченко, согласно материалам дела, выдал Шнайдеру доверенность на отчуждение участка.

Кривонос фигурирует в эпизоде с занижением оценки

Отдельно в материалах речь идет об оценке земельного участка. Согласно данным, приведённым Кравченко, её рыночную стоимость планировали искусственно занизить, чтобы уменьшить сумму налогов и провести сделку в нужном формате. В записи Кривонос говорит об оценке дома экспертом.

"Ты по оценке понял, какой там размер — до 150 тысяч нужно будет? Позвони Диме, пусть он тебе пришлет, пожалуйста, свидетельство. Мне нужно узнать у оценщика Димы, смогут ли они оценить его в 149 тысяч. Хорошо?", – заявил директор НАБУ.

После этого, согласно материалам дела, оценщик Сергей Рябоконь 30 октября 2014 года якобы определил стоимость земли в 149 896,25 грн. В то же время в материалах отмечается, что ее рыночная стоимость составляла около 345 тысяч гривен.

Сделка не состоялась

Как следует из материалов дела, непосредственно завершить продажу земли не удалось. 31 октября 2014 года Шнайдер получил уведомление уже у нотариуса и отказался проводить сделку. Её перенесли на 3 ноября, однако впоследствии сделку вообще отменили.

В материалах также утверждается, что в тот же день Кривонос встречался с заместителем прокурора Обуховского района Алексеем Павлушком. После этого, по версии следствия, он прекратил телефонные контакты с другими участниками и фактически дистанцировался от них.

Что инкриминировали Кривоносу

Согласно материалам, представленным Кравченко, Кривоносу инкриминировали просьбу о неправомерной выгоде в особо крупном размере для себя и третьих лиц с использованием служебного положения и по предварительному сговору.

Отдельно речь шла об организации подготовки и выдачи заведомо поддельного официального документа по предварительному сговору.

Кравченко также отметил, что эти обстоятельства рассматривались комиссией, отбиравшей кандидатов на должность директора НАБУ. Несмотря на это, Кривонос вошел в тройку кандидатов, рекомендованных для назначения руководителем Бюро.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Офис генерального прокурора опроверг заявление временно отстраненного генпрокурора Руслана Кравченко о подозрении в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса. Там подчеркнули, что правовых оснований для этого нет.

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