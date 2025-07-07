Укрепление ПВО, давление на Россию и не только: Зеленский провел телефонный разговор со Стармером

7 июля состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Среди тем, которые они обсудили, были потребности и возможность дополнительного финансирования – уже в этом месяце – для украинского производства дронов, прежде всего перехватчиков.

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Подробностями поделилась пресс-служба ОП Украины на официальном сайте. "Кир Стармер выразил соболезнования в связи с недавними российскими массированными обстрелами. Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и украинцев", – рассказали в Офисе.

Также лидеры скоординировали совместную дипломатическую работу. Речь шла, в частности, об ожиданиях от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней.

Нужно, чтобы решения этого саммита были максимально сильными: по укреплению ПВО Украины, экономическому давлению на Россию, безопасности в Черном море.

Отдельное внимание президент и премьер уделили всем другим форматам взаимодействия с ключевыми партнерами, особенно "Рамштайну". Зеленский и Стармер обсудили перспективы усиления его работы и договорились работать над этим.

"Защиты жизни должно быть больше", – прокомментировал телефонные переговоры украинский президент.

Как ранее писал OBOZ.UA, Киру Стармеру, возможно, придется уйти в отставку в течение нескольких месяцев, если его правительство будет продолжать "плохо работать". Такое мнение, по данным Sky News, бытует среди членов Лейбористской партии, и один член правительства и еще один неназванный известный политик уже якобы предупредили об этом британского премьера.

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