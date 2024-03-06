Только что произошли сразу три важных события, существенно повысившие шансы Трампа вернуться в Белый дом: его поддержал Верховный суд США; Никки Хейли отказалась баллотироваться в любом нереспубликанском варианте, то есть как независимый кандидат или от третьей силы; Трамп уверенно выиграл супервторник, не оставив той самой Хейли никаких шансов в республиканской среде.

При этом сам Трамп в очередной раз сделал заявление о том, что, если бы он был президентом, не было бы войны ни в Украине, ни в Израиле, ведь их причиной стало неуважение к Байдену.

Верю и соглашаюсь. Как и те, с кем я по этому поводу общался. Сейчас он ведёт себя по отношению к Украине гадко, тормозя нам помощь, как и тому же Израилю, но при его президентстве эти войны действительно бы не начались. Ибо его персона пугает, а персона Байдена — нет.

Бешеные боятся только бешеных. Непредсказуемые не трогают непредсказуемых. И лишь слишком рациональная нерешительность воспринимается как трусость, которая, таким образом, и провоцирует агрессию. Рассудительные и ответственные безрассудных и безответственных только раздражают. Хамы пасуют лишь перед хамами.

Сволочь гитлера победили не Черчилль и не Рузвельт. Они лишь помогли его победить сволочи сталину.

Время, когда о мужестве говорит даже Макрон, это время особенное. Время Трампов.