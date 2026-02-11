'Костяк финансирования': названы шесть стран, которые больше всего помогли Украине в закупке оружия у США

Ряд европейских стран и Канада продолжают оказывать наиболее весомую поддержку Украине в войне против России. За собственные средства эти государства покупают у Соединенных Штатов системы противовоздушной обороны и другое вооружение.

Видео дня

Распределение помощи Украине между государствами-членами НАТО является неравномерным. Об этом заявила глава дипломатической миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

Военная помощь Украине

По словам Гетьманчук, ряд стран оказывают Украине наибольшую помощь в закупке критически необходимого американского оружия, включая ПВО, которое осуществляется по механизму PURL. Посол подтвердила, что распределение помощи Украине между государствами-членами НАТО является неравномерным, и есть несколько государств-лидеров, закрывающих непропорционально большую долю расходов.

Наибольшую военную помощь Украине по программе PURL оказывают Норвегия, Нидерланды и Германия. Есть еще три страны, которые очень близко по расходам на помощь Украине – это Канада, Швеция и Дания.

Гетьманчук подчеркнула, что такие государства ставят вопрос о справедливом распределении средств, и это является проблемой в финансировании программы. Впрочем, несмотря на несправедливое распределение финансовой нагрузки они готовы и дальше поддерживать Украину.

"Эти топ-6 – это фактически костяк финансирования PURL. Есть и другие, которые также сделали заметные взносы. Все эти страны прекрасно понимают: не поддерживая PURL, они накажут исключительно Украину – украинцев в тылу, которые сидят в экстремально холодных температурах под ужасными обстрелами, а также украинских военных, которым надо сдерживать фронт", – рассказала дипломат.

Напомним, правительство Японии планирует присоединиться к инициативе НАТО по поставке Украине боеприпасов и техники американского производства. В ближайшее время Токио планирует объявить о своем решении.

Как сообщал OBOZ.UA, Швеция планирует предоставить Украине один из крупнейших пакетов помощи в сфере безопасности, который будет включать системы ПВО, радары производства Saab, комплексы радиоэлектронной борьбы и ударные беспилотники Deep Strike.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!