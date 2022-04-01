Для Путина даже частичное военное поражение в этой войне - это серьезный удар. Потеря Крыма – тотальная катастрофа. Режимы падают во многом символически. В один момент они могут потерять всякое обоснование своего существования в глазах даже своих сторонников. Диктатору всегда нужна легитимность. Если мы говорим о монархии, то ее легитимность понятна – божественное право, традиция. У демократий тоже понятная легитимность. А диктатору нужно постоянно доказывать, что его пребывание у власти – это необходимость для страны, ему всегда нужен какой-то миф. И в таких странах, как нацистская Германия, Советский союз, путинская Россия, этот миф всегда должен быть связан с завоеваниями.

Крым – это кощеева игла путинского режима. И поэтому военный крах в Украине, возможная потеря Крыма в совокупности с экономическим крахом, который на мой взгляд неизбежен, приведет к тому, что на улицах мы увидим не 50 тысяч противников войны, а 10 миллионов. И совершенно очевидно, что никакой ОМОН с ними бороться не будет. Кончатся деньги на пропаганду. Режим начнет распадаться.

Что случится дальше – это интересно. Как мы знаем из книг по истории и из недавних событий, в таких ситуациях ближайшее окружение диктатора начинает искать выход для себя и козла отпущения. Козлом отпущения всегда является диктатор, и в этот момент за жизнь Путина нельзя будет дать и ломанного гроша. А вот какие события будут происходить дальше - вопрос открытый. Лично я считаю, что никакой угрозы ухудшения политического климата в России нет. Ровно потому, что запроса на дальнейшую войну в обществе после проигрыша не будет. Запрос будет на восстановление нормальной жизни. И здесь Запад мог бы сделать много, поставив на те политические силы, которые могли бы восстановить нормальную экономическую жизнь в России.

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Если инструмент санкций сохранится и будет грамотно использован, то у России есть исторический шанс выбраться из воронки имперского проклятия. Очень важно, чтобы новая страна, помимо нового флага, обрела и новую идентичность. Надо уйти из имперской ловушки, Россия должна стать национальным государством в нормальном смысле этого слова. Как, например, Америка, где смешиваются разные национальности, этносы и религии, но при этом страна перестает рассматривать имперское расширение как концепцию своего развития. Скорее всего эта страна будет географически меньше, чем сегодняшняя Россия, но мне кажется, что важно не думать о небольших территориях, которые можно потерять – Чечня, Татарстан. Нужно думать о том, сумеет ли эта новая Россия удержать Сибирь и Дальний восток, на который точит зубы Китай.