Они очень любят "капусту". Особенно "зеленую", но не овощную. В Кремле не меньше, чем в Белом доме. Трамп завидует Путину, потому что сильно отстает от него по части наличия этой "капусты" на своем банковском счету. Два сапога пара и они давно нашли друг друга. Трампу нравятся диктаторы и фюреры, поскольку диктаторские режимы позволяют обогащаться бесконтрольно. Ему не повезло только в одном – он родился в Америке и стал президентом Соединенных Штатов, а не президентом России. В Америке тоже можно "покошмарить", однако очень недолго и с большой вероятностью это закончится плохо. Первые тревожные звоночки уже прозвучали, однако Трамп не захотел их услышать.

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Чем завершатся переговоры о мире между Соединенными Штатами, Россией и Украиной можно было предвидеть до того, как они начались. Пойти на условия, выдвигаемые Кремлем, Украина не может, также, как и Кремль не может согласиться с тем, чего хочет Украина. Заставить ни одну из сторон пойти на уступки Белый дом не в состоянии. В этой связи выход из переговорного процесса, напоминающего бегство из горящей хаты, для Трампа логичен и предсказуем. Его слова и заверения не стоят и ломаного гроша – это известно всем, только не все лидеры Запада готовы с этим смириться. Терять Трампу то, чего у него нет и в помине, а именно, – репутацию и достоинство, не привыкать. Сейчас он займется "спасением" американской экономики, которая хронически "заболела" начинающейся рецессией по его же вине. Осталось ждать не слишком долго, когда многие высокотехнологичные производства и ВПК в Америке остановятся в связи с нехваткой редкозема и минералов, импортируемых в недавнем прошлом из Китая на 90%. Заменить этот критически важный импорт нечем. К данной проблеме добавляется приостановка импорта энергии и нефти из Канады, отказ Китая покупать говядину в Штатах, а также целый рой других сюрпризов, связанных с торговой войной и введением космических тарифов.

К сожалению или к счастью, Соединенные Штаты проиграют Китаю в этой войне с разгромным счетом. К счастью потому, что большинство жителей Америки поймет наконец-то, что нельзя избирать в президенты человека с отсутствием знаний и морали. Терпеть и "затягивать пояс" ради прихоти своего президента американцы не привыкли, это не Россия. Как они будут решать эту проблему – мы не знаем и не знает никто. Украину же интересует одно: Что она будет делать без военной поддержки Соединенных Штатов? Об этом следовало думать раньше и не складывать вся яйца в одну корзину, как это делал Офис президента Украины. Теперь там с опозданием встрепенулись, но и сегодня продолжают блуждать в потемках, надеясь теперь на европейских союзников и не делая ничего без их одобрения. Это полный и законченный нонсенс. В Украине нет дипломатов и экспертов, способных оказать консолидирующее влияние на Европу и Азию. Один президент не в состоянии поднять ту ношу, которая сегодня на него взвалилась. Он этого не понимает и никто этого ему не скажет. ОП на распутье: направо пойдешь, - голову сложишь, налево пойдешь, - обратно не вернешься, прямо пойдешь – все потеряешь. Народ и армия своего слова пока не сказали. Европа тоже. Мир замер в ожидании.