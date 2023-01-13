Кремлёвцы стоят перед очевидным вопросом, что делать дальше – продолжать войну до некоего победного конца или согласиться на какой-либо вариант капитуляции. Это вопрос стал для них особенно актуальным после Изюмско-Балаклейской операции, и они до сих пор не могут принять однозначное решение.

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Есть несколько форматов капитуляции, но все сводятся к тому, что вывод оккупационных войск неизбежен и является обязательным условием переговоров. Можно варьировать с Крымом и добиваться их вывода оттуда не сразу и не быстро, но это мало что меняет.

Возникает вопрос, если РФ отказывается от всех территориальных захватов в Украине, то что она получает взамен? Если ничего не получает, то какой смысл подписывать такой договор, а потому ещё начинать и не очень приятные переговоры о выплате компенсаций Украине и наказании инициаторов войны.

Вопрос естественный для всех огорчённых российских имперцев. Публично его задают "хорошие русские" со статусом аналитиков, а непублично ставят переговорщики Кремля.

Публичный и непубличный ответ одинаков – после вывода войск с РФ снимут санкции и через какое-то время в отношениях с ней вернутся к полюбившемуся кремлёвцам выражению "бизнес как обычно". Санкции на продажу РФ военных технологий и оборудования, а также товаров двойного назначения, сохранятся, по понятным причинам на долгие годы. Возможно, условием снятия будет отказ РФ от ядерного оружия или передача его под международный контроль.

Обиженное закатывание глазок имперцами и просто "хорошими русскими" со вздохом: мы отдаём всё, а взамен не получаем ничего, лишено оснований. Получают, и гораздо больше, чем кажется. Огромный бонус, который они пока получают, помимо снятия санкций, это возможность самим разобраться с рашистами и путинистами в РФ. Чем дольше они будут обиженно вздыхать, закатывать глазки и тянуть с выводом войск из Украины, тем больше будут ухудшать свои переговорные позиции. В итоге с рашистами, путинистами и самой РФ будут разбираться даже без "хороших русских", которым придётся пройти тест насколько они действительно хорошие.

Можно назвать много причин, по которым каждый день промедления с выводом войск из Украины ухудшает переговорные позиции как "хороших", так и плохих русских из Кремля. Зеленский отнюдь не случайно летал в Вашингтон на трёхсотый день после вторжения. Это не совпадение. Война всегда была математикой, а сейчас особенно. В отношении РФ запущен обратный отсчёт времени, а время взяток не берёт, и с ним нельзя договориться полюбовно.

Прежде всего, их переговорные позиции ухудшает тот очевидный факт, что каждая новая воронка возле Бахмута, каждый разрушенный сейчас дом в Соледаре, Никополе или Херсоне увеличивает счёт выплат, причитающихся с РФ. Чем больше РФ убивает и разрушает, тем больше растёт сумма компенсаций. Москва поступила бы гораздо умнее, если не пыталась бы захватить Авдеевку, Бахмут и Соледар, а стояла бы на месте и рыла окопы, как это она делает в южной части фронта. В этом случае она не вызывала бы такой ненависти к себе увеличивая число убийств и разрушений и имела бы больше шансов отделаться затратами на засыпку окопов и восстановление пахотного слоя.

Это касается и санкций, число и масштаб которых тоже растут пропорционально времени. Если бы Москва ещё летом 2022 г. вывела бы войска и начала переговоры, то не было бы седьмого, восьмого и девятого пакетов санкций. Не было бы и проблемы снятия санкций с нефти из РФ.

Теперь эта проблема появилась. Снять её будет уже не так просто, как кажется, поскольку начала формироваться глобальная тенденция к ограничению жадности у добытчиков нефти и к установлению справедливых цен на неё. В этом интересы Индии и Китая, как её крупных потребителей, полностью совпадают с интересами ЕС, США и Японии. Эта тенденция будет иметь несколько вариантов реализации и их комбинирование. Но независимо от того, какой вариант станет доминирующим, эта тенденция уже исторический факт. В его рамках дикое завышение цен на нефть в перспективе станет невозможным. Нравится, или не нравится это Москве, но она безвозвратно теряет возможность грабить Европу и некоторые страны Азии, безудержно завышая цены на углеводороды.

Тоже самое происходит и с газом, с тем отличием, что все инициативы исходили от РФ, а не от ЕС. Сначала Москва сама свела к минимуму транзит газа через Украину, затем сама отключила его подачу в Латвию и Эстонию, позже остановила газопровод "Ямал – Европа" и в итоге сама взорвала оба "Северных потока". ЕС не пришлось вводить какие-то санкции на газ из РФ просто по причине его исчезновения. В итоге ЕС ввёл лишь максимальную цену на любой газ, независимо от страны его происхождения. Запрета на покупку сжиженного газа из РФ, как и трубопроводного нет, тем более, что в нём какую-то долю составлял газ Казахстана и Туркменистана.

Де-факто Москва была феодалом, который одновременно грабил добытчиков-фермеров из Азии, скупая у них газ по принудительно низкой цене, и горожан Европы, которым продавал его по монопольно завышенным ценам. Москва, в предвкушении победы над строптивыми горожанами, сняла серию видеороликов о замерзающей Европе. Но не учла, что у горожан Европы есть большой опыт противодействия феодалам.

В итоге в январе "Газпром" стал вежливо узнавать: готов ли кто-то купит у него газ, если он включит трубу "Ямал – Европа", и заявил, что согласен сам починить "Северные потоки". Сам – звучит комично. Особенно, если представить московских бояр, тянущих неводом трубу со дна морского под песнопение попов. В реальности опять пойдут на поклон к швейцарским мастерам договариваться о ремонте.

Фермеры Азии, возделывающие газовые и нефтяные поля по европейским технологиям, с интересом посмотрели на эти московские чудачества, и поняли: надо искать обходные пути в Европу и новые рынки. Для ряда экономик Азии начинается эпоха "Великих географических открытий".

В Кремле одних эта ситуация обескураживает, и они составляют партию "За переговоры", мечтающую откатить всё назад, насколько возможно. Другие, из партии "За войну", строят грандиозные планы. Они исходят из того, что количество ресурсов на планете ограничено, и уверены, что большая их часть находится в РФ и Африке. Если создать дефицит ресурсов ЕС, то его горожане раньше или позже придут к московскому царю и скажут: "Прости, батюшка. Проси, чего хочешь, Украину, страны Балтии, даже Польшу, но доступ к ресурсам нам дай. Дозволь добывать нефть, газ и металлы в твоём царстве. Лес тоже дозволь рубить, если он у тебя не весь сгорел. В Африке и Арктике рудными промыслами заниматься тоже позволь, а платить тебе будем исправно и сколько скажешь".

Вот тут-то и начнётся у русских коммунизм с царём во главе и настоящий конец истории, а не как у Фукуямы. Остаётся лишь самая малость – победить и завоевать Украину, чтобы другим неповадно было сопротивляться, разными способами завладеть ресурсами Африки, и послать удальцов взорвать в ЕС несколько труб и кабелей для ускорения процесса создания ресурсного дефицита.

План, конечно, грандиозный, как и всё, что исходит из Москвы, но не без дефектов. Из-за чего у многих в Кремле сомнения на счёт его реальности имеются. Встреча трёх президентов во Львове 11 января их добавила, так как Литва и Польша дали понять Москве, если начнёт в Беларуси военные учения и заблудится, то они помогут её войскам выйти из Украины. Ради спасения заблудившихся в лесу русских в Польше даже поменяли военную доктрину. Если раньше в случае вторжения заблудившихся русских армии Польши предписывалось занять оборону на Висле, то теперь "Чудо на Висле" переносится на Днепр в район Смоленска.

Англосаксы третий месяц после встречи в Анкаре глав ЦРУ и СВР объясняют кремлёвцам и "хорошим русским", что иметь дела с их невменяемым царём и РФ из-за войны стало уже совсем невозможно, и будет гораздо приятней и удобней вести их с её субъектами напрямую. "Хороших русских" просят или перестать ныть, что распад РФ якобы невозможен, или что-то срочно делать с её царём.

Кремль начинает разрываться между двумя планами – начать глобальную и долгую войну или начать большие и короткие переговоры. Поскольку оба плана имеют как минимум свои сложности в реализации, то сейчас рождается третий гибридный план о разделе Украины на две части по образцу раздела Кореи в 1953 г. Сравнил этот план с корейским секретарь РНБО Данилов, который и начал его осуждение в СМИ.

Привлекать КНДР для его раскрытия не обязательно, так как РФ ещё в 2014 г. соорудила по её образцу ЛДНР. Но ЛДНР была слишком мелкой по всем параметрам, чтобы равняться с КНДР. В том числе идеологически. В КНДР утверждали, что строят коммунизм с корейским лицом и опорой на собственные силы, а в ЛДНР ничего такого придумать не могли и просто нудили, что хотят стать частью РФ, так как партия регионов проворовалась. В подтверждение своих намерений обе "молодые республики" нарисовали на флагах имперского орла и стали ждать, когда Москва возьмёт их на довольствие. Дождались этого в сентябре 2022 г., когда Москва объявила их вместе с оккупированными частями Запорожской и Херсонской областей своими субъектами и новыми территориями.

Теперь по новому плану эти новые территории РФ должны снова из неё выйти, вероятно, взяв с собой Крым, и стать новым государством анти-Украина. После того, как Госдума вычеркнет их из конституции РФ и признает анти-Украину суверенным государством, начнётся переговорный процесс типа Минск-3 по объединению двух частей Украины. В Корее такие переговоры о её объединении идут с 1953 г. Официально Москва свои войска из этой оккупированной части Украины выведет, неофициально оставит в виде разных ЧВК, якобы нанятых правительством анти-Украины. Молдавская республика в Приднестровье как анти-Молдова существует уже 30 лет.

Но Москва не может реализовать этот план без согласия Украины и наличия минимум ещё одного государства как посредника и гаранта. Таких посредников у неё есть два – Турция и Беларусь. В качестве него пыталась выступить Италия, но Маша захарова сказала, что ей Италия не нравится, а лукашенко после этого заявил, что поддерживает русских, но думает об украинцах.

По сути Москва хочет повторить схему соглашения о Карабахе (Арцахе) ноября 2020 г. Роль российского Арцаха отводит оккупированным областям Украины, а РФ делает вид, что она Армения, присоединять Арцах к себе не хочет, но называет своим. Украина в этой схеме становится Азербайджаном, который хочет вернуть Карабах, Турция остаётся Турцией, а лукашенковская Беларусь изображает из себя РФ. В Кремле считают, если в 2020 г. Армения, Азербайджан, РФ и Турция подписали договор о Карабахе и окончании боевых действий, и никто это не оспаривал, а ООН приветствовало, то нечто похожее можно сделать и сейчас.

Если такой план будет реализован, то это теоретически избавляет Москву от большой массы неудобств, позволит ей объявить россиянам о прекращении "спецво" и просить ЕС, США, Великобританию, Канаду и другие страны снять санкции, так как мир с Украиной достигнут. Не у всех в Кремле это вызывает оптимизм. Оттуда уже доносились голоса, что Эрдоган сложный переговорщик и может потребовать выделить Крымское ханство из анти-Украины. Но такие скептики в Кремле в меньшинстве, поскольку остальным очень хочется побыстрее всё закончить и вернуться к привычной жизни.

Эрдоган действительно проявляет активный интерес к этому плану. Требует от всех прекратить стрелять, чтобы он мог сосредоточиться, настаивает, что Запорожская АЭС должна быть в ближайшее время возвращена Украине. Обещает сделать в Турции коридор для обмена пленными и беженцами между Украиной и РФ, организовал 11 января в Анкаре встречу омбудсменов Украины и РФ, и его пресс-служба вторую неделю анонсирует звонки шефа в Киев и Москву. В Кремле встречно обещают ему много дешёвого газа, торговые преференции, отсутствие микробов на турецких помидорах на десять лет вперёд, уступки в Сирии и другие приятные вещи.

Но как всегда "гадит англичанка". Она попыталась спалить Эрдогана в глазах Кремля, выложив в СМИ, что он по просьбе Байдена передавал Украине кассетные боеприпасы, и спалить Зеленского тем, что украинский МИД просил ЕС не вносить лукашенко в новые санкции. Оба заявления были отвергнуты МИДами Турции и Украины. Кремль простит Эрдогану кассетные боеприпасы, "Байрактары" и многое другое, лишь бы он помог собрать в Стамбуле "Минск-3". Сложнее с Украиной, поэтому Борис Джонсон опять хочет приехать в Киев, но не говорит, когда.

На 2023 г. обозначились разные тренды, отчасти взаимоисключающие, и не все они будут одинаково реализованы.