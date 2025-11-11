'Контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции': Умеров рассказал о своей встрече с Миндичем по поводу бронежилетов

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что он встречался с бизнесменом Тимуром Миндичем, который оказался в эпицентре расследования о многомиллиардной коррупции. По словам чиновника, эта встреча касалась бронежилетов по контракту. Он в итоге был расторгнут, потому что продукция не соответствовала требованиям.

Об этом экс-министр, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 11 ноября написал в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о том, что Миндич имел на него влияние.

Умеров подчеркнул, что любые попытки связать его работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-то лиц – безосновательны.

"На посту министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и тому подобное. В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос о бронежилетах по контракту. В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и никакой продукт не был поставлен", – написал он.

Чиновник призвал "проверять любые громкие заявления" и отметил, что он всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям СМИ.

Ранее в этот же день Умеров сообщил, что он прибыл в Стамбул. Секретарь СНБО отметил, что он будет работать в Турции и на Ближнем Востоке для того, чтобы разблокировать процесс обменов пленными между Украиной и РФ.

Что предшествовало

Бизнесмен Тимур Миндич, который оказался в эпицентре расследования о многомиллиардной коррупции в энергетике Украины, влиял на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова, когда тот возглавлял Минобороны. Также к схеме оказался причастен и экс-министр национального единства Алексей Чернышов. Кроме них, к схеме причастен экс-министр энергетики Герман Галущенко.

Об этом 11 ноября заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Следует отметить, что фамилия Умерова была упомянута в контексте операции "Мидас" впервые.

Упомянутый выше Алексей Чернышов, который на момент реализации схемы занимал должность вице-премьер-министра Украины, получил подозрение от НАБУ и САП.

Мы писали о том, что утром 10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками к совладельцу студии "Квартал 95" и бизнесмену Тимуру Миндичу. Также стало известно, что аналогичный визит сделали к министру юстиции Герману Галущенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура в рамках спецоперации "Мидас" объявили о подозрении 7 членам преступной организации, которая влияла на стратегические госпредприятия, в частности "Энергоатома". Пятеро участников группы уже задержаны.

