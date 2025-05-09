'Конструктивный диалог': Ермак обсудил с Рубио прекращение огня и укрепление сотрудничества

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 9 мая провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, а также с представителями администрации американского президента Дональда Трампа. Их общение стало продолжением вчерашнего контакта лидеров двух стран.

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Стороны говорили о прекращении огня и перспективах мирного урегулирования войны в Украине. Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это был первый звонок Рубио после его назначения на должность исполняющего обязанности советника президента США по вопросам национальной безопасности. Кроме него в обсуждении приняли участие спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и генерал Кит Келлог. Украинскую сторону кроме Ермака также представлял министр обороны Рустем Умеров.

Основное внимание стороны уделили вопросу прекращения огня и перспективам мирного урегулирования. Отдельно они остановились на важности реализации пунктов, о которых ранее договаривались президенты Зеленский и Трамп.

"Высоко оценили ратификацию Верховной Радой Украины соглашения об экономическом партнерстве с США. Это исторический документ, открывающий новый этап в наших отношениях и создающий дополнительные возможности для укрепления украинско-американского сотрудничества", – написал Ермак.

Он выразил партнерам благодарность за постоянную поддержку и конструктивный диалог в самые сложные времена.

"Продолжаем движение к справедливому и устойчивому миру", – подчеркнул руководитель ОП.

Напомним: 8 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Политики говорили о ратификации Верховной Радой соглашения о полезных ископаемых между Украиной и Штатами, а также о шагах, которые необходимо предпринять для установления мира в Украине.

Зеленский в этом разговоре подтвердил, что Украина готова к переговорам о завершении войны в любом формате, но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Андрей Ермак заявил, что Украина хочет мира, но его наступление зависит не только от нас. Наша страна готова к переговорам с РФ, однако только после полноценного прекращения огня.

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