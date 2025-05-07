'Мы хотим мира': Ермак назвал условие, при котором Украина сядет за стол переговоров с Россией

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина хочет мира, но его наступление зависит не только от нас. Наша страна готова к переговорам с РФ, однако только после полноценного прекращения огня.

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Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что именно такой является позиция Украины, а также США и Европы.

По словам чиновника, если бы все зависело от Украины, эта война уже давно была бы завершена. Но реальность иная – Россия не демонстрирует искреннего желания остановить агрессию. Более 50 дней назад президент США Дональд Трамп предложил полное 30-дневное прекращение огня, на которое Украина согласилась, а Россия ответила трехдневным "перемирием на парад".

"Мы готовы к переговорам. Но только после полноценного прекращения огня. Это – позиция Украины, США и наших европейских друзей. Мы не торгуем своей независимостью. Наши "красные линии" – это Конституция, международное право и Устав ООН. Мы никогда не признаем оккупацию наших территорий", – отметил Ермак.

Он добавил, что в Украине реалистично смотрят на вещи и понимают, что некоторые вопросы придется обсуждать за столом переговоров. Мы к этому готовы, если туда придет и Россия.

Ермак подчеркнул, что Украина показала себя ответственным и конструктивным партнером. Мы подписали с США историческое соглашение, которое является основой будущей безопасности через экономику, работаем со всеми партнерами, и хотим, чтобы они приезжали в Украину увидеть собственными глазами, что мы держимся, что мы сильные и мотивированые.

"Украина продолжает борьбу. Потому что у нас нет другой страны. И мы имеем силу, чтобы выиграть не только войну – но и мир", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что предложенное "перемирие" 8-10 мая может стать началом прямых переговоров с Киевом. Мол, если Украина его будет придерживаться, то Россия сядет за стол переговоров без предварительных условий.

В то же время аналитики Института изучения войны отметили, что Россия продолжает отклонять предложения США и Европы по развертыванию западных миротворческих сил в Украине, которые бы помогли установлению прочного мира. Ее действия в очередной раз сигнализируют о непоколебимой переговорной позиции Кремля.

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